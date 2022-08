WTA - Toronto : Kasatkina déchante, Cornet affrontera Andreescu

Cornet est prévenue

"Au tennis, il y a des semaines où vous arrivez sur un tournoi, et personne ne peut vous battre, et d’autres où vous pensez être en bonne forme alors que vous perdez au premier tour." Après son succès à San José, Daria Kasatkina avait rappelé la dure loi du sport, et notamment de son sport. Malheureusement pour la Russe, cela ne lui a pas porté chance, puisque cette mésaventure susceptible d'arriver à tous les joueurs et joueuses du circuit, même au sommet de leur art ou dans la forme de leur vie, la native de Togliatti l'a vécue mardi, précisément au lendemain de son cinquième titre, décroché en Californie.Stoppée dans son élan après avoir enchaîné cinq victoires,qui avait fait son retour au premier plan en juin sur le gazon de Bad Homburg, où la seule Caroline Garcia, en finale, était parvenue à la battre. Solide, l'ancienne numéro 4 au classement redescendue depuis à la 53eme place ne s'est jamais laissé surprendre par Kasatkina lors de cette partie toutefois très serrée. La faute notamment à Andreescu, qui aurait pu l'emporter plus facilement dans le premier set (elle a mené 4-2 puis 5-3) et a finalement dû attendre le jeu décisif pour matérialiser (7-5) sa domination. L'ex-membre du Top 10 a en revanche moins souffert pour remporter la seconde manche. Alors qu'Alizé Cornet pouvait s'attendre à affronter Kasatkina, c'est donc finalement à Bianca Andreescu que la Niçoise, tombeuse lundi de Caroline Garcia, se frottera au 2eme tour.