WTA - Toronto : Halep s'offre Gauff

Simona Halep a connu quelques frayeurs, en laissant Coco Gauff y croire à plusieurs reprises pour revenir en fin de deuxième set. La Roumaine a perdu son service alors qu'elle engageait pour le match à 5-4 en sa faveur, ce qu'elle a refait ensuite à 6-5. Mais la n°15 mondiale a su survoler le tie-break pour s'imposer en deux manches (6-4, 7-6) et profiter des trop nombreuses fautes directes de son adversaire (38). L'ancienne reine du circuit - n°1 lors de l'année 2018 - a ainsi remporté le seul quart de finale qui opposait encore deux têtes de série, au sein d'un tableau à nouveau dépeuplé où Jessica Pegula, sa future adversaire pour une place en finale, demeure la mieux classée (septième mondiale) et seule membre du top 10 encore engagée au Canada.



"J'ai lutté avec mon service jusqu'au bout, elle est toujours difficile à affronter et c'était un grand match", résume simplement la lauréate de Roland-Garros en 2018 - avant Wimbledon en 2019 - sur le court (relayée par beIN SPORTS). Gauff a servi jusqu'à 198 km/h ! "C'était vraiment très compliqué de la relancer, elle a beaucoup progressé au service et elle est très puissante. J'ai vraiment dû me concentrer sur tous les points et me battre." Son dernier titre en WTA 1000 remonte à 2020, lorsque ces tournois ne disposaient pas encore de cette appellation : c'était à Rome. Si elle franchit l'obstacle Jessica Pegula, qui l'a donc emporté en deux sets face à Yulia Putintseva (6-3, 6-3), sa finale l'opposerait à Beatriz Haddad Maia, Belinda Bencic, Karolina Pliskova ou Qinwen Zheng, les quatre représentantes de l'autre moitié.