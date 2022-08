WTA - Toronto : Halep resplendit à nouveau

C'était presque inéluctable, tant elle a rayonné sur l'ensemble de la semaine à Toronto : Simona Halep a remporté son premier tournoi WTA 1000 depuis un peu plus de deux ans et son succès à Rome. Néanmoins, la Roumaine a dû batailler face à l'autre sensation du tournoi canadien, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia qui est en pleine explosion cet été. Au bout d'un remarquable combat en trois manches et plus de deux heures de jeu (exactement 2h16'), l'ancienne n°1 mondiale a su faire fructifier son expérience (6-3, 2-6, 6-3). C'est la troisième fois que Halep gagne un tournoi à trois reprises dans sa carrière, la première fois en revanche du côté de Toronto - les deux premières, c'était à Montréal, les deux villes alternant chaque année entre les garçons et les filles.



Simona Halep sera sixième mondiale lundi, un retour spectaculaire donc puisqu'elle était seulement quinzième au début de la semaine. Haddad Maia, première Brésilienne de l'histoire à atteindre ne serait-ce qu'un quart de finale lors d'un WTA 1000, grimpera elle à la seizième place du classement et sera à suivre de très près lors de l'US Open, qui débute dans deux semaines. Et avant ça, dès Cincinnati bien sûr... Pour la lauréate du jour, enfin, le clin d'oeil à son nouvel entraîneur Patrick Mouratoglou était inévitable : "Merci à toi d'être avec moi depuis plusieurs mois, a-t-elle lancé sur le court, le trophée en main (propos relayés sur beIN SPORTS). Même si je n'ai pas très bien joué, je me suis battue et c'est important." Le retour de la guerrière.