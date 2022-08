WTA - Toronto : Haddad Maia surprend Ka. Pliskova

VAMOS BIA ⚡️

🇧🇷 Haddad Maia passes the Pliskova test, 6-4, 7-6(7) to reach her first WTA 1000 final!#NBO22 pic.twitter.com/KvJk6nyxO9



Une première en Masters 1000

La semaine enchantée de Beatriz Haddad Maia au tournoi WTA de Toronto pourrait s'achever en apothéose ce dimanche. Forte d'un parcours brillant,. Cette dernière, tête de série numéro 15 devra toutefois se méfier de sa concurrente qui s'est fait une spécialité de croquer les têtes de série. Suite à son exploit en huitième de finale contre la numéro une mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, Beatriz Haddad Maia a une nouvelle fois déjoué les pronostics ce samedi en demi-finale.Opposée à Karolina Pliskova, la joueuse de 26 ans a maîtrisé son sujet d'entrée de jeu en subtilisant le service de la Tchèque. Puis en lui confisquant une nouvelle fois son service à 3-1,. Par la suite on a cru à un changement de tendance avec le sévère 3-0 infligé par la tête de série numéro 14. Cependant, à 4-5 alors que la Tchèque a servi pour le gain du second set, la Brésilienne a sorti le grand jeu pour débreaker et ensuite pousser les débats jusqu'au jeu décisif.Les deux femmes n'ont jamais été séparées de plus de deux points durant ce tie-break. Cependant, Beatriz Haddad Maia a bénéficié d'un coup de pouce inespéré avec(6-4, 7-6 (7) ). La 24eme joueuse mondiale signe ainsi un nouvel exploit lui ouvrant les portes de sa première finale en Masters 1000. C'est décidément l'année des premières pour elle car au mois de juin dernier, elle a remporté en deux semaines ses deux premiers tournois sur le circuit WTA sur les gazons anglais de Nottingham puis à Birmingham.