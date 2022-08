WTA - Toronto : Giorgi chute contre Pegula et perd son titre

Elle était la tenante du titre. Ce jeudi, l'Italienne Camila Giorgi, 29eme joueuse mondiale, a été éliminée en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Toronto au Canada, sur dur, par l'Américaine Jessica Pegula, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en trois manches (3-6, 6-0, 7-5) et 1h58 de jeu. Dans la première manche, après une première balle sauvée, l'Italienne a perdu son service d'entrée, avant de débreaker dans la foulée puis de prendre un deuxième service consécutif à son adversaire du jour, même si elle s'y est reprise à trois fois pour celui-ci. A 5-3, la Transalpine s'est même offert le luxe de prendre un troisième et dernier service à sa concurrente, pour conclure et empocher cette première manche (6-3).

Giorgi a pourtant eu une balle de match

La deuxième manche fut donc ensuite à sens unique. Un break, deux breaks et trois breaks, malgré une première balle sauvée sur ce dernier. A 5-0, l'Américaine a conclu à sa deuxième opportunité pour égaliser à une manche partout (6-0). Enfin, dans la troisième et dernière manche, c'est Jessica Pegula qui a perdu son service la première, à 2-3, avant de s'y reprendre à deux fois avant d'effacer son handicap, dans la foulée. A 5-4, Camila Giorgi a bien cru pouvoir conclure cette rencontre, avec une balle de match obtenue sur le service de son adversaire. Incapable de parvenir à ses fins, la moins bien classée des deux a cédé son ultime service puis cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (7-5). Une défaite lourde de conséquence puisqu'elle va la faire passer de la 29eme place à la 65eme lors de la publication du prochain classement WTA.