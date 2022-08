WTA - Toronto : Gauff élimine Sabalenka et file en quarts

Le combat a été long. Ce jeudi, l'Américaine Cori Gauff, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°10, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Toronto au Canada, sur dur, après sa victoire contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en trois manches (7-5, 4-6, 7-6 (4)) et 3h13 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, l'Américaine a obtenu deux balles de break puis une autre dans la foulée. Et elle a dû en sauver trois entre ces deux jeux. Et finalement, au meilleur des moments, soit à 5-5, Cori Gauff a fini par prendre le service de son adversaire du jour. Au moment de servir pour le gain de cette première manche, la moins bien classée des deux a dû sauver deux balles de débreak, avant de parvenir à ses fins (7-5). Dans la deuxième manche, après un double-break d'entrée, la 11eme joueuse mondiale a perdu l'un de ses deux avantages dans la foulée, malgré une première balle sauvée.

Halep également en quarts

A 4-2, la tête de série n°10 a alors obtenu trois opportunités de prendre à nouveau deux breaks d'avance. Au lieu de cela, l'Américaine a craqué, cédant ensuite les trois derniers jeux, dont ses deux derniers services, malgré, à chaque fois, une première balle sauvée. Sa concurrente a alors égalisé à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Cori Gauff a perdu son service d'entrée. A 3-0, la 11eme joueuse mondiale a dû sauver une balle de double-break, avant de débreaker dans la foulée. A 5-5, la tête de série n°10 a eu une nouvelle balle de break, mais les deux joueuses sont bel et bien allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif remporté par l'Américaine à sa première opportunité (7-6 (4)). Qualification également pour la Roumaine Simona Halep, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°15, contre la Suissesse Jil Teichmann, 21eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 7-5) et 1h31 de jeu.