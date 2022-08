WTA - Toronto : Cornet s'arrête là, S.Williams a fait ses adieux au tournoi

Il n'y a plus de Française en course à Toronto. Alizé Cornet, tombeuse au 1er tour de Caroline Garcia, également en lice, a chuté dès son deuxième match, ce mercredi au 2eme tour du tournoi canadien. Opposée à une Bianca Andreescu de retour au premier plan, la Niçoise s'est inclinée en trois sets (6-3, 4-6, 6-3) face à la jeune Canadienne, qui avait croqué deux jours plus tôt la Russe Daria Kasatkina alors que cette dernière venait de remporter le tournoi de San José et avait retrouvé lundi le Top 10 mondial. Plus forte sur cette partie que la 40eme au classement, l'ancienne numéro 4 mondiale, victorieuse de ce tournoi qui se déroule sur ses terres en 2019 (année qui l'avait vu également remporter l'US Open), a logiquement dominé la numéro 2 française, qui n'a résisté réellement qu'un set à la 53eme au classement. Une deuxième manche que la quart de finaliste du dernier Open d'Australie a d'ailleurs remporté après avoir été menée 3-1.

Jabeur abandonne, première cérémonie d'adieu pour S.Williams

En revanche, dans les deux autres sets, il n'y a pas eu vraiment de match entre les deux joueuses, et c'est donc l'ancienne lauréate qui poursuit sa route. En huitièmes de finale, Andreescu affrontera la Chinoise Qinwen Zheng, qui a écarté mercredi Ons Jabeur en profitant de l'abandon en début de deuxième set de la Tunisienne, manifestement victime de douleurs au ventre. Avant de mettre le cap sur Cincinnati pour y poursuivre sa tournée d'adieux, la future retraitée Serena Williams a, de son côté, effectuer sa dernière sortie devant le public de Toronto. Jamais dans le match, deux jours après avoir annoncé qu'elle tirerait sa révérence après l'US Open et deux jours également après avoir décroché aux dépens de Diaz sa première victoire de l'année, la légendaire championne américaine, âgée de 40 ans, n'a pas pesé lourd face à Belinda Bencic (défaite 6-2, 6-4). La joueuse aux 23 titres en Grand Chelem a donc eu droit à sa première cérémonie. Des adieux poignants durant lesquels elle n'est pas parvenue à retenir ses larmes.