WTA - Tokyo : Samsonova et Zheng en finale

Samsonova a fini fort

Il y avait Paula Badosa, Caroline Garcia, Garbine Muguruza... au début du tournoi WTA 500 de Tokyo lundi, mais ce dimanche, ce sont deux joueuses non têtes de série qui s'affronteront pour le titre. La Chinoise Qinwen Zheng, quelques jours avant de fêter ses 20 ans, tentera de remporter le premier titre de sa carrière, au détriment de la Russe Liudmila Samsonova, qui s'est quant à elle déjà imposé à trois reprises sur le circuit, dont deux fois cet été, à Washington et à Cleveland., dans un match qui s'est déroulé avec le toit fermé. La Chinoise a perdu le premier set en cédant les trois derniers jeux, mais a gagné le deuxième grâce à un break à 2-1. Dans le troisième, les deux joueuses ont parfaitement tenu leur mise en jeu, et Zheng a fait la différence en l'emportant au tie-break (7-3). La voici assurée d'entrer dans le Top 30 ce lundi.En finale, elle sera opposée à une autre Russe, Liudmila Samsonova, qui a battu une autre Chinoise, Shuai Zhang, la tombeuse de Caroline Garcia en huitièmes de finale.. Elle a gagné le premier set au jeu décisif sur le score de 7-4, avant de finir très fort le match, en remportant les quatre derniers jeux. Zheng et Samsonova ne se sont affrontées qu'une seule fois, sur la terre de Palerme en 2021, et la Chinoise n'avait laissé que cinq jeux à la Russe.