WTA - Tokyo : Samsonova décroche son troisième titre de l'année

Elle a eu le dernier mot. La Russe Liudmila Samsonova, 30eme joueuse mondiale, a remporté l'édition 2022 du tournoi WTA 500 de Tokyo au Japon, sur dur, après sa victoire, en finale, contre la Chinoise Qinwen Zheng, 36eme joueuse mondiale, en deux manches (7-5, 7-5) et 2h07 de jeu. Dans la première manche, la Chinoise s'est procurée deux balles de break d'entrée, mais sans parvenir à ses fins. Et au pire des moments, soit à 5-5, c'est bien Qinwen Zheng qui a alors perdu son service. Dans la foulée, la Russe n'a plus eu qu'à conclure et empocher cette première manche (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, malgré deux premières balles sauvées, la moins bien classée des deux a alors cédé son service la première, à 2-2. avant de s'y reprendre à deux fois pour débreaker dans la foulée.

Samsonova se rapproche du Top 20

A 4-4, Liudmila Samsonova a obtenu deux nouvelles balles de break, pour finalement parvenir à ses fins sur la mise en jeu suivante de son adversaire du jour. Et, dans la foulée, la mieux classée des deux a pu empocher ce titre, sur un ultime jeu blanc (7-5). Pour sa toute première finale, Qinwen Zheng ne décrochera donc pas son tout premier titre. Elle pourra se consoler ce lundi, avec son meilleur classement, à savoir la 28eme place mondiale. De son côté, Liudmila Samsonova disputait sa quatrième finale et elle remporte ainsi son quatrième titre. Le troisième cette année avec les tournois ATP 250, aux Etats-Unis, de Washington et de Cleveland. Au prochain classement, la Russe sera 23eme. Une première pour elle.