WTA - Tokyo : Kudermetova dans le dernier carré

Cinquième demi-finale de la saison pour Veronika Kudermetova ! Après Dubaï, Istanbul, s'Hertogenbosch et San Jose, la Russe de 25 ans a rallié le dernier carré à Tokyo en battant ce vendredi celle qui est classée trois rangs derrière elle, Beatriz Haddad Maia (16eme). Après un match très serré pendant deux sets, elle l'a finalement emporté 6-7, 7-6, 6-1 en 3h17. Auteure de 11 aces, Kudermetova a pourtant eu 10 balles de break à défendre durant cette rencontre. Elle a mal démarré la partie en se retrouvant menée 5-2, puis en devant sauver deux balles de set à 5-3, mais elle a réussi à revenir pour aller jouer un tie-break, finalement perdu 7-4.: c'est la Russe qui a mené 5-2 et a manqué une balle de set à 5-4, avant de voir la Brésilienne égaliser à 5-5, et finalement la battre 8-6 au tie-break. Il a donc fallu disputer un troisième set, et cette fois Kudermetova a largement dominé, en le remportant 6-1 avec seulement quatre points perdus sur sa mise en jeu. C'est donc elle qui affrontera la Chinoise Zhang ou l'Américaine Liu.