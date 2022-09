WTA - Tokyo : Garcia rate sa rentrée

Never underestimate the power of a changeover sandwich 🔁🥪@zhangshuai121 saves a match point before outlasting No.2 seed Garcia in a superb Tokyo encounter!#TorayPPO pic.twitter.com/4iYCDdvAks

Muguruza pourrait doubler Garcia

On l'avait quittée sur une demi-finale de l'US Open, venue conclure un magnifique été où elle avait remporté les tournois de Bad Hombourg, Varsovie et Cincinnati, ce qui lui avait permis de revenir dans le Top 10 de la WTA. Mais pour sa reprise, Caroline Garcia s'est manquée. La Française, tête de série n°2 à Tokyo, a été éliminée dès son entrée en lice. Ce huitième de finale avait tout du match-piège face à Shuai Zhang, 28eme joueuse mondiale, qui l'avait battue à Lyon en mars, avant que Garcia ne prenne sa revanche à Wimbledon.La Lyonnaise s'est pourtant montrée exceptionnelle au service, avec 27 aces au compteur (un record cette saison sur le circuit WTA !) et un seul break concédé, mais Zhang a parfaitement tenu le choc, remportant la plupart des points lorsque sa première balle passait, et s'est montrée intraitable lors des deux tie-breaks.Garcia a empoché le premier set grâce à un break d'entrée de match et sans laisser la moindre opportunité de débreak à son adversaire. Elle est en revanche passée à côté du deuxième set, se retrouvant menée 3-0 puis 5-2, mais elle a débreaké pour revenir à 5-5, tout en sauvant une balle de set. Cependant, dans le tie-break, Zhang a bien renversé la situation, le remportant 7-5 après avoir été menée 3-1.Zhang a finalement égalisé à 6-6 et est parvenue à gagner le tie-break sur le score de 7-5, Garcia mettant la dernière balle dans le couloir. C'est donc une petite désillusion pour la n°10 mondiale, qui pourrait perdre une place au classement si Garbine Muguruza rallie le dernier carré. Elle reste encore toutefois n°5 à la Race et sa qualification pour le Masters reste largement envisageable. A priori, on ne la reverra pas avant la semaine du 10 octobre, du côté de San Diego, om six autres joueuses du Top 10 sont inscrites.