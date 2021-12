WTA : Test positif au coronavirus pour Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova reprendra dès que possible

La liste continue de s’allonger. Emma Raducanu, Rafael Nadal, Ons Jabeur, Belinda Bencic, Denis Shapovalov, Andrey Rublev et, plus récemment, Benoît Paire… Tous ont confirmé ces dernières semaines avoir été touchés par le coronavirus. Alors que le lancement de la saison 2022 arrive à grand pas avec l’ATP Cup pour les hommes mais également un tournoi à Adelaide et deux à Melboune pour les femmes, une des potentielles têtes d’affiche de l’Open d’Australie a également confirmé ce jeudi avoir contracté le virus. 11eme joueuse mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros face à Barbora Krejcikova, Anastasia Pavlyuchenkova a dévoilé la nouvelle via son compte officiel Twitter. « Salut à tous, malheureusement, j’ai de mauvaises nouvelles, a déclaré la Russe à cette occasion. Je suis arrivée en Australie ce mardi et j’ai été testée positive au coronavirus. Je suis pleinement vaccinée et je me suis préparée pour le début de la saison à Dubaï. Mais nous vivons une époque très difficile et imprévisible. »Un test positif qui va grandement perturber la préparation d’Anastasia Pavlyuchenkova en vue de la première levée du Grand Chelem, qui démarre le 17 janvier prochain sur les courts de Melbourne Park. « A l’heure actuelle, je suis placée à l’isolement dans un hôtel dédié et je suis l’ensemble des protocoles sous la surveillance des médecins », ajoute la numéro 11 mondiale dans son message avant d’assurer qu’elle reprendra l’entraînement et la compétition dès qu’il lui sera possible. « Il est désormais important de prendre soin de vous et de la santé des autres. Je serai de retour sur les courts quand ça sera possible en toute sécurité pour les autres, assure Anastasia Pavlyuchenkova. Prenez soin de vous. » Un an après avoir été contrainte de passer deux semaines en quarantaine en amont de l’édition 2020 de l’Open d’Australie, avec une élimination au premier tour face à Naomi Osaka, qui allait remporter la finale deux semaines plus tard, Anastasia Pavlyuchenkova doit à nouveau en passer par là.