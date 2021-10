WTA - Tenerife : Cornet file dans le dernier carré

Alizé Cornet trace sa route. Ce vendredi, la Française, 66eme joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 250 de Tenerife en Espagne, sur dur, après sa victoire contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 90eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h41 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont commencé par faire jeu égal. A 2-2, la Slovaque a alors été la première à se procurer une balle de break, avant d'en sauver une, à son tour, dans la foulée. Finalement, à 4-3 en faveur de la Française, soit au pire des moments, Anna Karolina Schmiedlova a fini par perdre son service. Dans la foulée, la Tricolore s'est ensuite adjugée la première manche, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, d'entrée, Alizé Cornet s'y est reprise à cinq fois pour prendre le service de son adversaire, avant de sauver une balle de débreak dans la foulée. Après un nouveau break à 3-1, la mieux classée des deux a, là encore dans la foulée, sauvé deux balles de débreak. La 66eme joueuse mondiale s'est tout de même fait une petite frayeur à 5-2, alors qu'elle servait pour le gain du match, en perdant l'un de ses avantages. Mais ce n'était donc que partie remise pour la Française qui a su conclure, en remportant un troisième service adverse, et s'offrir le droit de disputer les demi-finales. Un dernier carré où elle retrouvera l'Américaine Ann Li, 60eme joueuse mondiale, qui a sorti la Roumaine Irina Begu, 31eme joueuse mondiale, en deux sets (7-5, 7-5) et 2h01 de jeu.



TENERIFE (Espagne, WTA 250, dur, 202 782€)

Première édition



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL) - S.Zheng (CHN)

Giorgi (ITA, n°4) - Rus (PBS)

Li (USA) bat Begu (ROU) : 7-5, 7-5

Cornet (FRA) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Osorio Serrano (COL) bat Sherif (EGY) : 6-4, 6-2

S.Zheng (CHN) bat Tauson (DAN, n°7) : 7-6 (4), 2-6, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-2

Rus (PBS) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-2



Begu (ROU) bat Vekic (CRO, Q) : 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Li (USA) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2

Cornet (FRA) bat Wang (CHN, Q) : 6-1, 6-7 (5), 4-1 abandon

Schmiedlova (SLQ) bat Cristian (ROU, Q) : 6-2, 7-5



1er tour

Osorio Serrano (COL) bat Svitolina (UKR, n°1) : 5-7, 6-3, 6-2

Sherif (EGY) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-2, 6-0

S.Zheng (CHN) bat Masarova (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Tauson (DAN, n°7) bat Watson (GBR) : 6-4, 2-6, 7-6 (6)



Giorgi (ITA, n°4) bat Bolsova (ESP, Q) : 7-6 (4), 3-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-3

Minnen (BEL) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 7-6 (2)

Rus (PBS) bat Golubic (SUI, n°5) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, Q) bat Riske (USA, n°8) : 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Kostyuk (UKR) : 6-4, 6-4

Li (USA) bat Parrizas Diaz (ESP, WC) : 2-6, 6-4, 6-1

Gracheva (RUS) bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)



Wang (CHN, Q) bat S.Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1

Cornet (FRA) bat Voegele (SUI, Q) : 6-1, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, LL) : 4-6, 6-1, 6-4

Cristian (ROU, Q) bat Zidansek (SLO, n°2) : 7-5, 4-6, 6-1