WTA - Tallinn : Kontaveit déroule et verra les quarts de finale

Elle n'a pas eu à forcer son talent. Ce jeudi, l'Estonienne Anett Kontaveit, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Tallinn en Estonie, sur dur, après sa victoire contre la Tchèque Tereza Martincova, 75eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-2, 6-1) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, l'Estonienne s'y est reprise à deux fois, à chaque fois, mais elle s'est emparée des trois premiers services de son adversaire du jour. Jusqu'à mener assez rapidement 5-1, après avoir cédé également son premier service.

Kontaveit a multiplié les breaks

A 5-2, Anett Kontaveit a alors servi pour le gain de ce premier set. Ce qu'elle a fini par réussir, malgré deux balles de débreak sauvées durant ce même jeu (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a de nouveau cédé son tout premier service. Mais, dans le même temps, la quatrième joueuse mondiale s'est adjugée les quatre mises en jeu de sa concurrente. Le seul moment où la tête de série n°1 a dû s'arracher, c'est à 3-1, lorsqu'elle s'est reprise à quatre fois pour parvenir à ses fins. Son ultime break est intervenu à 5-1 et lui a permis de mettre un point final à cette rencontre (6-1).