WTA - Tallinn : Kanepi a pris le meilleur sur Ostapenko

Il y aura bien deux Estoniennes en huitièmes de finale à Tallinn. Après la tête de série numéro 1 Anett Kontaveit, c’est Kaia Kanepi qui a validé le dernier ticket aux dépens de Jelena Ostapenko, cinquième dans la hiérarchie. Une rencontre que la 32eme mondiale a très bien lancé, menant très vite quatre jeux à deux avec le break en poche. C’est alors que la machine s’est enrayée. Jelena Ostapenko a répondu avec quatre jeux remportés consécutivement et un premier set mal embarqué qui est allé dans son escarcelle. Un scenario qui n’est pas passé loin de se reproduire. En effet, prenant trois fois de suite le service de la Lettonne, Kaia Kanepi a assez aisément mené cinq jeux à rien avant de subir une nouvelle fois le réveil de la 17eme mondial. Mais, après être revenue à cinq jeux à quatre, cette dernière a cédé et a été emmenée dans une dernière manche qu’elle a traversé comme un fantôme. Perdant trois fois son service trop facilement, prenant ensuite un temps mort médical pour essayer de se reprendre, Jelena Ostapenko a sombré. Remportant six deux de suite dont les deux derniers blancs, Kaia Kanepi a scellé le sort d’un match au scenario parfois improbable (4-6, 6-4, 6-0 en 1h52’) pour rejoindre Ann Li en huitièmes de finale.