WTA - Tallinn : Il n'y a déjà plus de Françaises !

Le coup d'envoi du tournoi de Tallinn tout juste donné qu'il n'y a déjà plus de Françaises dans le tableau de ce tournoi qui fête sa première édition. Deux Tricolores étaient en lice : Diane Parry et Jessika Ponchet. Malheureusement pour les deux jeunes femmes, elles ne verront pas le deuxième tour. La faute à Linda Noskova et Karolina Muchova. Parry comme Ponchet ont en effet toutes deux buté d'entrée ce lundi pour leurs débuts dans le tournoi estonien sur deux joueuses tchèques. Ponchet a la première fait ses valises. Opposée à Muchova, qui avait atteint son meilleur classement la saison dernière (19eme) mais a chuté depuis à la 224eme place du classement, la 174eme mondiale s'est fait balayer en un peu plus d'une heure de jeu (1h04). Invitée par les organisateurs pour cette première édition, la demi-finaliste de l'Open d'Australie 2021 qui avait également atteint les quarts de finale à Wimbledon cette même année (elle avait déjà été quart de finaliste en 2019) n'a laissé que deux jeux (6-0, 6-2) à la Bayonnaise, issue des qualifications.

Parry renversée

Diane Parry, admis directement dans le tableau, a offert une bien plus belle résistance à Noskova, compatriote de Muchova. La Boulonnaise, 65eme au classement, avait même pris un excellent départ face à cette joueuse passée elle aussi par les qualifications. Toutefois, après avoir survolé le premier set contre la 105eme mondiale, Parry s'est écroulée et perdu les deux manches suivantes (2-6, 6-3, 6-4) face à une Noskova renversante. Le tournoi se poursuivra donc sans aucune de nos deux représentantes pour qui se profilaient pourtant deux matchs très intéressants à jouer contre deux têtes de série et favorites du tournoi : la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (n°3) pour l'une (Parry) et Madison Keys (n°4) pour l'autre (Ponchet). Il n'en sera rien.