WTA - Tallinn : Bencic file en quarts

Elle a dû s'arracher. Ce mercredi, la Suissesse Belinda Bencic, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est finalement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Tallinn en Estonie, sur dur, après sa victoire face la Britannique Katie Boulter, 145eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-4, 6-7 (2), 6-3) et 2h44 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A 4-4, la Britannique a fini par craquer, cédant alors son ultime service. Dans la foulée, la Suissesse a, dans un premier temps, dû sauver deux balles de débreak, avant de parvenir à ses fins et remporter cette première manche (6-4). Dans la deuxième manche, les trois premiers jeux n'ont été qu'une succession de breaks. Katie Boulter a sauvé cinq balles de break mais a malgré tout perdu ses deux premiers services, tout en ayant également débreaké entre les deux, à sa deuxième opportunité.

Haddad Maia et Zhang passent également

A 1-3, la moins bien classée des deux a ensuite dû sauver deux balles de nouveau break, avant, dans la foulée, d'effacer finalement son handicap. Ce qui a conduit ensuite les deux joueuses jusqu'au tie-break. Un jeu décisif aisément remporté par la 145eme joueuse mondiale (7-6 (2)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après deux balles de break d'entrée, la joueuse issue des qualifications a fait le break la première, à 2-2. avant de se faire débreaker dans la foulée. Pour ensuite céder son ultime service. Belinda Bencic a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-3). Qualifications également de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°3, face à la Tchèque Linda Noskova, 105eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-1, 7-5) et 1h29 de jeu et de la Chinoise Shuai Zhang, 26eme joueuse mondiale et tête de série n°8, contre la Slovaque Viktoria Kuzmova, 151eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (7-6 (4), 7-6 (8)) et 1h50 de jeu.