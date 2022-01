WTA - Sydney : Une finale Krejcikova - Badosa

La finale du tournoi de Sydney opposera deux des favorites Barbora Krejcikova et Paula Badosa. Tête de série numéro 5, l'Espagnole classée au neuvième rang mondial a corrigé (6-2, 6-2) la Russe Daria Kasatkina dans la seconde demi-finale. Krejcikova ne peut pas en dire autant. La Tchèque, tête de série numéro 3, s'est même fait très peur face à une autre tête de série Anett Kontaveit avant de s'en sortir, presque miraculeusement. Avant de sortir victorieuse dans le dernier set d'un jeu décisif interminable remporté sur le score lui aussi complètement dingue de 14 à 12, la numéro 4 au classement s'est retrouvée plusieurs fois au bord du précipice. La lauréate du dernier Roland-Garros a dû ainsi écarter sept balles de match (dont trois avant ce tie-break sans fin). Elle a finalement eu le dernier mot (6-0, 4-6, 7-6) après 2h32 de jeu et à sa sixième balle de match. Kontaveit, qui avait démarré la rencontre de manière tonitruante (un 6-0 administré d'entrée à son adversaire), et a eu ensuite sept balles pour conclure, peut nourrir d'énormes regrets.



SYDNEY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 619 270€)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Finale

Krejcikova (RTC, n°3) - Badosa (ESP, n°5)



Demi-finales

Krejcikova (RTC, n°3) bat Kontaveit (EST, n°4) : 0-6, 6-4, 7-6 (12)

Badosa (ESP, n°5) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-2



Quarts de finale

Krejcikova (RTC, n°3) bat Garcia (FRA) : 6-0, 6-2

Kontaveit (EST, n°4) bat Jabeur (TUN, n°7) : 6-4, abandon

Badosa (ESP, n°5) bat Bencic (SUI) : 7-6 (6), 3-6, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Muguruza (ESP, n°2) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Krejcikova (RTC, n°3) bat Cristian (ROU) : 6-1, 7-5

Garcia (FRA) bat Rybakina (KAZ, n°9) : forfait

Kontaveit (EST, n°4) bat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, n°7) bat Kvitova (RTC) : 6-4, 6-4



Badosa (ESP, n°5) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4

Bencic (SUI) bat Dodin (FRA, Q) : 2-6, 7-5, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Mertens (BEL) : 6-3, 6-4

Muguruza (ESP, n°2) bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)



1er tour

Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Cristian (ROU) bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-5

Garcia (FRA) bat Pegula (USA) : 6-4, 7-6 (3)

Rybakina (KAZ, n°9) bat Raducanu (GBR) : 6-0, 6-1



Kontaveit (EST, n°4) bat S.Zhang (CHN) : 6-3, 6-3

Ruse (ROU, Q) bat Frech (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-4

Kvitova (RTC) bat Rus (PBS) : 3-6, 7-6 (4), 7-5

Jabeur (TUN, n°7) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 6-3



Badosa (ESP, n°5) bat Ostapenko (LET) : 7-6 (1), 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-3

Dodin (FRA, Q) bat Olmos (MEX, Q) : 6-4, 6-1

Bencic (SUI) bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-3, 6-2



Kasatkina (RUS) bat Kenin (USA, n°8) : 6-4, 6-0

Mertens (BEL) bat Ferro (FRA, Q) : 6-2, 7-6 (5)

Alexandrova (RUS) bat Shibahara (JAP, Q) : 6-4, 6-2

Muguruza (ESP, n°2) - Bye