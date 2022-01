WTA - Sydney : Swiatek déclare forfait et se préserve avant l'Open d'Australie

Swiatek se préserve pour l’Open d’Australie

Iga Swiatek est stoppée dans son élan. La Polonaise, neuvième joueuse mondiale, a annoncé ce dimanche qu’elle se retire du tournoi de Sydney (WTA 500), programmé du 10 au 15 janvier, dernier tournoi de préparation avant l’Open d’Australie et dans lequel elle devait débuter face à Emma Raducanu. Pour compenser ce changement de dernière minute, l'organisation de l'épreuve a remplacé Iga Swiatek par Elena Rybakina, déjà présente dans le tableau, et y a ajouté une septième qualifiée. La protagoniste a communiqué sa décision via Twitter, au lendemain de sa sortie de route en demi-finales du tournoi d’Adelaide au profit d’Ashleigh Barty. « Après une période de préparation intense et la dernière semaine de tournoi à Adelaide, je ressens que mon corps a besoin de plus de temps pour récupérer avant l’Open d’Australie. J'ai ressenti une douleur dans la partie inférieure de mes côtes », explique la joueuse de 20 ans. Une décision plus préventive qu’autre chose au vu des mots employés par Swiatek. « Rendez-vous à Melbourne », termine-t-elle.La lauréate de l’édition 2020 de Roland-Garros priorise logiquement la première levée du Grand Chelem, tournoi lors duquel elle n’a jamais passé les huitièmes de finale en trois participations. Elle entend bien passer un cap et c’est en partie pour cette raison qu’elle s’est séparée de son coach Piotr Sierzputowski à l’intersaison après plus de cinq ans de collaboration. Avant Iga Swiatek, le tournoi de Sydney a enregistré le forfait de Leylah Fernandez, finaliste du dernier US Open. La jeune canadienne (19 ans), blessée au dos ou à une cuisse (la nature de la blessure n’est pas connue officiellement), a été contrainte de jeter l’éponge. Elle a débuté son année par un huitième de finale à Adelaide, où elle a fait les frais de la solide… Iga Swiatek.