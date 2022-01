Même s'il a été privé en dernière minute d'Ashleigh Barty (repos) et Iga Swiatek (côtes), le tournoi WTA de Sydney reste très relevé, et il a débuté ce lundi avec la qualification de deux têtes de série pour le deuxième tour, Anett Kontaveit et Paula Badosa. L'Estonienne (7eme), pour son tout premier match depuis sa défaite en finale du Masters contre Garbine Muguruza, a disposé de la Chinoise Shuai Zhang (60eme) sur le score de 6-3, 6-3 en 1h11. Auteure de 4 aces et 63% de premières balles, elle a sauvé la seule balle de break que s'est procurée son adversaire et l'a breaké à 3-2 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième. Ca passe aussi pour Paula Badosa, une autre joueuse à avoir brillé en 2021. La n°8 mondiale s'est imposée contre l'ancienne gagnante de Roland-Garros Jelena Ostapenko (28eme) : 7-6, 6-1 en 1h22. Alors que la Lettone a mené 5-4, service à suivre, elle a perdu ses moyens et s'est fait débreaker, avant de s'incliner 7-1 au tie-break. Un coup de massue pour Ostapenko, qui a ensuite perdu cinq jeux de suite dans le deuxième set, et donc le match.

Deux Françaises passent les qualifications

En revanche, ce premier tour s'est mal passé pour la n°12 mondiale Sofia Kenin qui, après un quart de finale à Adelaïde, s'est inclinée d'entrée contre Daria Kasatkina (26eme) : 6-4, 6-0 en 1h03. La Russe a sauvé les sept balles de break que s'est procurée l'Américaine et s'est montrée d'une efficacité redoutable en en convertissant quatre sur cinq, dont une à 3-3 dans le premier set qui s'est avérée capitale. Kasatkina pourrait affronter au tour suivant Fiona Ferro, qui a franchi le cap des qualifications, tout comme Océane Dodin. Derrière joueuse au programme de la journée, la n°10 mondiale Ons Jabeur n'a pas connu de difficultés face à l'invitée australienne Astra Sharma (98eme), qu'elle a battue 6-1, 6-3 en 58 minutes. La Tunisienne, qui disputait son premier match de la saison après avoir attrapé le covid dans le "cluster" du tournoi-exhibition d'Abu (Bencic, Nadal, Rublev et Shapovalov avaient été touchés aussi), a sauvé deux balles de break dans le premier jeu, puis a déroulé, en breakant à 1-0 et 3-0 dans le premier set et à 3-3 et 5-3 dans le deuxième. Hormis ce premier jeu délicat, elle n'a ensuite perdu que huit points sur son service. Mais elle aura un deuxième tour délicat à négocier, face à la Tchèque Petra Kvitova.



SYDNEY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 619 270€)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



1er tour

Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Cristian (ROU) bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-5

Pegula (USA) - Garcia (FRA)

Raducanu (GBR) - Rybakina (KAZ, n°9)



Kontaveit (EST, n°4) bat S.Zhang (CHN) : 6-3, 6-3

Ruse (ROU, Q) - Frech (POL, Q)

Kvitova (RTC) bat Rus (PBS) : 3-6, 7-6 (4), 7-5

Sharma (AUS, WC) - Jabeur (TUN, n°7)



Badosa (ESP, n°5) bat Ostapenko (LET) : 7-6 (1), 6-1

Tomljanovic (AUS) - Schmiedlova (SLQ, Q)

Olmos (MEX, Q) - Dodin (FRA, Q)

Bencic (SUI) - Haddad Maia (BRE, Q)



Kasatkina (RUS) bat Kenin (USA, n°8) : 6-4, 6-0

Ferro (FRA, Q) - Mertens (BEL)

Shibahara (JAP, Q) - Alexandrova (RUS)

Muguruza (ESP, n°2) - Bye