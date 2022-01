WTA - Sydney : Garcia et Dodin s'arrêtent là

Le tournoi de Sydney se poursuivra sans joueuse française. Océane Dodin et Caroline Garcia ont toutes deux quitté le tableau ce jeudi. La Nordiste avait vu son huitième de finale contre Belinda Bencic interrompu la veille par la pluie alors qu'elle avait remporté aisément le premier set et était menée 6-5 dans le deuxième. Jeudi, les deux joueuses sont revenues sur le court pour terminer cette rencontre et cette fois, la 23eme au classement n'a pas laissé beaucoup de chance à notre représentante, renversée en trois manches (2-6, 7-5, 6-3). Fin de parcours également pour Garcia, giflée aux portes des demi-finales par l'une des favorites du tournoi la Tchèque Barbora Krejcikova. La numéro 4 mondiale n'a laissé que deux jeux (6-0, 6-2) à la Française, assommée d'entrée sur un terrible 6-0. La lauréate du dernier Roland-Garros sera opposée vendredi à l'Estonienne Anett Kontaveit, qui a profité de l'abandon d'Ons Jabeur après le premier set.



SYDNEY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 619 270€)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Quarts de finale

Krejcikova (RTC, n°3) bat Garcia (FRA) : 6-0, 6-2

Kontaveit (EST, n°4) bat Jabeur (TUN, n°7) : 6-4, abandon

Badosa (ESP, n°5) - Bencic (SUI)

Kasatkina (RUS) - Muguruza (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Krejcikova (RTC, n°3) bat Cristian (ROU) : 6-1, 7-5

Garcia (FRA) bat Rybakina (KAZ, n°9) : forfait

Kontaveit (EST, n°4) bat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, n°7) bat Kvitova (RTC) : 6-4, 6-4



Badosa (ESP, n°5) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4

Bencic (SUI) bat Dodin (FRA, Q) : 2-6, 7-5, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Mertens (BEL) : 6-3, 6-4

Muguruza (ESP, n°2) bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)



1er tour

Krejcikova (RTC, n°3) - Bye

Cristian (ROU) bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-5

Garcia (FRA) bat Pegula (USA) : 6-4, 7-6 (3)

Rybakina (KAZ, n°9) bat Raducanu (GBR) : 6-0, 6-1



Kontaveit (EST, n°4) bat S.Zhang (CHN) : 6-3, 6-3

Ruse (ROU, Q) bat Frech (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-4

Kvitova (RTC) bat Rus (PBS) : 3-6, 7-6 (4), 7-5

Jabeur (TUN, n°7) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 6-3



Badosa (ESP, n°5) bat Ostapenko (LET) : 7-6 (1), 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-3

Dodin (FRA, Q) bat Olmos (MEX, Q) : 6-4, 6-1

Bencic (SUI) bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-3, 6-2



Kasatkina (RUS) bat Kenin (USA, n°8) : 6-4, 6-0

Mertens (BEL) bat Ferro (FRA, Q) : 6-2, 7-6 (5)

Alexandrova (RUS) bat Shibahara (JAP, Q) : 6-4, 6-2

Muguruza (ESP, n°2) - Bye