WTA - Sydney : Badosa impressionne avant Melbourne

Meilleur classement pour Badosa lundi



Her smile says it ALL 😄@paulabadosa outlasts Krejcikova to secure her first title of 2022 at the Sydney Tennis Classic! 🏆 pic.twitter.com/htMNJ0Z2bL

— wta (@WTA) January 15, 2022

Les spectateurs du tournoi féminin de Sydney avaient droit à une finale de choix ce samedi, entre deux des joueuses révélations de la saison 2021, Barbora Krejcikova et Paula Badosa, respectivement gagnantes de Roland-Garros et d'Indian Wells à la surprise générale et désormais n°4 et 9 mondiales. Et c'est l'Espagnole qui a remporté le titre face à la Tchèque, au terme d'une finale haletante : 6-3, 4-6, 7-6 en 2h23.Dans le premier, l'Espagnole, qui avait breaké d'entrée avant de voir son adversaire revenir à 2-2, a signé deux breaks décisifs à 3-3 et 5-3. Dans le deuxième, Krejcikova a encore breaké d'entrée et s'est fait reprendre (3-3), mais cette fois c'est elle qui a eu le dernier mot en prenant le service adverse une nouvelle fois, à 4-4.Tout s'est donc joué dans la troisième manche, et Badosa a été la première à breaker (2-0) mais Krejcikova est revenue immédiatement (2-2), puis après neuf jeux sans balle de break, c'est au jeu décisif, remporté 7-4 sans trembler, que la n°9 mondiale a décroché la victoire.Badosa va décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi (6eme). Les deux joueuses vont désormais prendre le chemin de Melbourne, où l'Espagnole défiera Ajla Tomljanovic (qu'elle a battue cette semaine) et la Tchèque affrontera Andrea Petkovic au premier tour de l'Open d'Australie.bat Krejcikova (RTC, n°3) : 6-3, 4-6, 7-6 (4)bat Kontaveit (EST, n°4) : 0-6, 6-4, 7-6 (12)bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-2bat: 6-0, 6-2bat Jabeur (TUN, n°7) : 6-4, abandonbat Bencic (SUI) : 7-6 (6), 3-6, 6-3bat Muguruza (ESP, n°2) : 6-4, 6-4bat Cristian (ROU) : 6-1, 7-5bat Rybakina (KAZ, n°9) : forfaitbat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 6-1bat Kvitova (RTC) : 6-4, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4bat: 2-6, 7-5, 6-3bat Mertens (BEL) : 6-3, 6-4bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)- Byebat Hon (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-5bat Pegula (USA) : 6-4, 7-6 (3)bat Raducanu (GBR) : 6-0, 6-1bat S.Zhang (CHN) : 6-3, 6-3bat Frech (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-4bat Rus (PBS) : 3-6, 7-6 (4), 7-5bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 6-3bat Ostapenko (LET) : 7-6 (1), 6-1bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-3bat Olmos (MEX, Q) : 6-4, 6-1bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-3, 6-2bat Kenin (USA, n°8) : 6-4, 6-0bat: 6-2, 7-6 (5)bat Shibahara (JAP, Q) : 6-4, 6-2- Bye