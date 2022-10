WTA : Swiatek s'exprime sur la situation d'Halep

Depuis quelques jours maintenant, le circuit WTA doit composer avec le contrôle antidopage positif au Roxadustat de Simona Halep, effectué le 21 octobre dernier. Alors que l'échantillon B est également revenu positif, si la Roumaine est pour le moment suspendue à titre provisoire, sa situation fait forcément beaucoup parler. En effet, alors que le Masters débute cette semaine à Fort Worth (Texas), le cas de la native de Constanta, âgée de 31 ans, revient avec insistance. Avant le début du prestigieux tournoi féminin qui va clôturer la saison 2022, Iga Swiatek n'a évidemment pas échappé à une question sur le sujet, à quelques jours de son entrée en lice face à la Russe Daria Kasatkina. « Ça a été déroutant pour moi parce que je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Simona, de mon point de vue, semble être une personne qui s'est toujours souciée d'être juste et a été un excellent exemple pour moi. (...) C'est décevant, elle doit se sentir vraiment mal », a notamment réagi la Polonaise à ce sujet.

« Si Halep était Américaine, rien ne serait publié »

« De mon point de vue, la chose la plus importante pour moi est de prendre soin de moi, d'être toujours en sécurité, de rendre mon environnement plus sûr et d'être prudente », a également déclaré la numéro une mondiale, dans des propos repris par L'Equipe. Dernièrement, interrogé sur le cas d'Halep, Ilie Nastase avait répliqué avec une sortie dont lui seul à le secret. « Je ne peux rien vous dire car je ne connais pas les détails. Seule Simona peut répondre à cette question ! En revanche, si Simona Halep était Américaine, rien ne serait publié. Absolument rien. Je connais de sources proches du tennis mondial le cas de deux sportives sur lesquelles rien n'a jamais été écrit à ce sujet, alors qu'elles auraient été dans des situations similaires, a balancé le Roumain, lors d'un entretien accordé à Playsport. Si leurs noms étaient apparus dans la presse, le(s) sponsor(s) du tennis seraient rentrés chez eux le lendemain ! »