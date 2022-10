WTA : Swiatek conforte encore son avance en tête, Cornet et Parry grimpent

Cornet et Parry n'ont pas fait le voyage à Monastir pour rien

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 10 octobre 2022

Caroline Garcia (FRA) 2 930

Alizé Cornet (FRA) 1 500 (+5)

Diane Parry (FRA) 918 (+4)

En disposant samedi à Ostrava de la Russe Alexandrova pour ce qui constituait sa dixième demi-finale cette saison, Iga Swiatek avait égalé le record de victoires sur une même année, appartenant la veille encore à la seule Caroline Wozniacki (60 succès dans la même saison). La Polonaise a en revanche échoué dimanche en finale dans sa quête d'un onzième trophée en 2022. La faute à Barbora Krejcikova, déjà titrée la semaine dernière à Tallinn et de retour ce lundi dans le Top 15 (14eme, +9). La première défaite en finale de la numéro 1 mondiale depuis son revers contre la Slovène Hercog à Lugano en... avril 2019 ne l'empêche pas pour autant de faire une belle opération. Malgré cette défaite, la patronne incontestée du circuit depuis la retraite d'Ashleigh Barty consolide en effet encore son avance sur sa dauphine Ons Jabeur.La Tunisienne, sur ses terres (auparavant, jamais la Tunisie n'avait accueilli un tournoi WTA), n'est pas allée plus loin que les quarts de finale du tournoi de Monastir. Parvenue en finale, Alizé Cornet, toujours en quête d'un trophée depuis 2018 (Gstaad) n'a pas existé face à la Belge Elise Mertens (36eme, +6). La Niçoise profite néanmoins de son très beau parcours en Tunisie à l'occasion de son premier tournoi disputé depuis son élimination à Portoroz dès le 1er tour du 13 septembre dernier pour grimper de cinq places et se retrouver 32eme ce lundi. Sortie en quarts de finale à Monastir, Diane Perry monte, elle, de quatre places. La Boulonnaise éliminée d'entrée la semaine dernière à Tallinn occupe la 61eme place, son meilleur classement à ce jour.Ons Jabeur (TUN) 4 885Anett Kontaveit (EST) 4 010Paula Badosa (ESP) 3 934Aryna Sabalenka (BIE) 3 470Jessica Pegula (USA) 3 447Maria Sakkari (GRE) 3 355Coco Gauff (USA) 3 047Simona Halep (ROU) 3 025...