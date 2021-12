WTA - Swiatek change de coach

A moins d’un mois du coup d’envoi de la saison 2022, Iga Swiatek a décidé de tout changer ! La Polonaise, victorieuse de Roland-Garros 2020 et n°9 mondiale, a annoncé ce samedi qu'elle se séparait de celui qui était coach depuis 2016, Piotr Sierzputowski (29 ans). « J’ai commencé ma pré-saison, mais aujourd’hui je voudrais vous dire quelque chose d’important. J’ai décidé de stopper ma collaboration avec mon entraîneur Piotr Sierzputowski, après plus de cinq ans de collaboration. Ce changement est un challenge pour moi, et cette décision n’était pas facile. En tant que joueurs de tennis, nous rencontrons sur notre chemin de nombreuses personnes qui apportent une grande valeur à notre travail et, souvent, à notre vie aussi, car nous passons presque toute l'année sur le circuit ensemble. J'ai découvert que parfois dans notre vie professionnelle nous avons besoin de changements pour nous développer davantage, évoluer et rencontrer d'autres personnes avec qui nous allons créer une coopération pour les prochaines étapes de notre développement. Je tiens à te remercier, Coach, pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous nous sommes beaucoup donnés et j'espère que nous continuerons à grandir et à nous développer avec cette expérience que nous avons acquise ensemble. Je te dois beaucoup et j'apprécie vraiment le temps que nous avons passé ensemble. Toutes ces années nous ont permis d'être là où nous sommes maintenant. Je suppose que vous avez peut-être des questions sur la suite. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler et j'aimerais me concentrer sur ma pré-saison sans pression extérieure. J'espère que vous le comprendrez », écrit Iga Swiatek sur les réseaux sociaux.

Trois tournois remportés, dont Roland-Garros

La Polonaise a effectué tout le début de sa carrière professionnelle sous les ordres de Sierzputowski. Une carrière débutée en octobre 2016 par un tournoi ITF à Stockholm. Après avoir remporté son tout premier tournoi WTA lors de Roland-Garros 2020, elle a gagné deux autres tournois cette année, à Adelaide et à Rome. Selon les médias polonais, elle devrait être entraînée pendant les prochaines semaines par Tomasz Wiktorowski, ancien coach d'Agnieszska Radwanska, autre joueuse polonaise de renom.