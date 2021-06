WTA : Svitolina retrouve le Top 5, Cornet gagne sept places

Svitolina déloge Kenin

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 21 juin 2021

Fiona Ferro (FRA) 1 500

56- Alizé Cornet (FRA) 1 395 (+7)



Kristina Mladenovic (FRA) 1 320 (+2)



Caroline Garcia (FRA) 1 070 (-3)

A l'instar d'Ugo Humbert chez les hommes, le gazon semble faire pousser des ailes à Alizé Cornet cette saison. La Niçoise, qui n'avait plus eu les honneurs du dernier carré dans un tournoi depuis sa victoire à Lausanne en juillet 2019, a atteint les demi-finales à Berlin la semaine dernière, pour ses premiers pas sur herbe en 2021. Uniquement battue par Belinda Bencic, elle-même défaite en finale le lendemain par la surprenante Russe Liudmila Samsonova, issue des qualifications et désormais 63eme au classement WTA après avoir fait ce lundi au lendemain de son premier titre sur le circuit un bond de 43 places, Cornet a retrouvé dans la capitale allemande un niveau qu'on ne lui avait plus vu depuis bien longtemps. En attestent ces exploits face à Bianca Andreescu et Garbine Muguruza notamment sur son fabuleux parcours. Une performance quiCornet dépasse du même coup Kristina Mladenovic (59eme), qu'elle relègue à trois longueurs, et se rapproche de la numéro 1 française Fiona Ferro (49eme). Belle opération également pour, elle qui a été au mieux numéro 3 dans sa carrière à ce jour. Et tout ça sans avoir disputé le moindre tournoi cette semaine. Un peu plus bas, Bencic, en dépit de sa défaite en finale à Berlin, dépossède la Tchèque Petra Kvitova (12eme) de la 11eme place, tandis que Victoria Azarenka, elle aussi parvenue en demies en Allemagne, fait son retour dans le Top 15 (14eme). La récente lauréate de Roland-Garros Barbora Krejcikova, elle, en sort (17eme).Naomi Osaka (JAP) 7 346Simona Halep (ROU) 6 330Aryna Sabalenka (BIE) 6 195Elina Svitolina (UKR) 5 835Sofia Kenin (USA) 5 640 (-1)Bianca Andreescu (CAN) 5 266Serena Williams (USA) 4 931Iga Swiatek (POL) 4 430Karolina Pliskova (RTC) 4 285