WTA : Svitolina décidée à agir pour l'Ukraine

Svitolina compte agir pour l’Ukraine

Elina Svitolina ne pouvait pas rester sans réagir. Alors que la situation en Ukraine se détériore toujours plus, la native d’Odessa a pris le temps de revenir sur les récents événements dans un long message publié en ukrainien et en anglais via son compte officiel Twitter. Alors qu’elle n’est pas dans son pays natal, l’épouse de Gaël Monfils assure dans une « lettre à sa mère patrie » que son « cœur n’a jamais été aussi ardent et rempli de son âme ». Si elle admet avoir peur pour le peuple ukrainien « courageux », « fort » et « qui se bat pour défendre » son pays, Elina Svitolina ajoute qu’elle est « dévastée », que ses « yeux ne cessent de pleurer » et que son « cœur saigne sans arrêt » tout en affirmant être « fière ». Pour la 15eme joueuse mondiale, les Ukrainiens sont « des héros » alors que la Russie a décidé d’attaquer leur pays.Plus que des mots, c’est par des actes qu’Elina Svitolina a décidé de manifester son engagement pour son pays natal. « Je m’engage à redistribuer les gains obtenus lors de mes prochains tournois afin de subvenir aux besoins humanitaires et de la défense armée mais également à les aider pour défendre notre pays, a déclaré la native d’Odessa, qui se présente comme une fière Ukrainienne. Ukraine, tu nous unis, tu es notre identité, tu es notre passé et notre avenir. Nous sommes l’Ukraine. Que le monde le voit et nous aide à te protéger. Tu es dans toutes mes pensées et mes prières. Tu es toujours à mes côtés. Je suis l’Ukraine. Nous sommes l’Ukraine. » Alors que son pays traverse des heures très sombres, Elina Svitolina a décidé de réagir avec ses moyens afin de le défendre.