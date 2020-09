WTA : Suarez Navarro révèle souffrir d'un lymphome

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

Suarez Navarro avait déjà prévu de prendre sa retraite à la fin de cette saison

Triste nouvelle dans le monde du tennis. Ce mardi, l'Espagnole Carla Suarez Navarro, aujourd'hui âgée de 31 ans, s'est emparée de son compte Twitter pour faire une révélation sur son état de santé actuel. En effet, la tenniswoman, ancienne 6eme joueuse mondiale, a annoncé, dans une vidéo, souffrir d'un lymphome de Hodgkin, diagnostiqué il y a quelques jours de cela. Assise sur un lit d'hôpital, la joueuse, qui a dû justement déclarer forfait pour l'US Open, qui a commencé ce lundi, pour raisons médicales, a ainsi notamment déclaré : « Bonjour tout le monde, je veux vous informer qu'il y a quelques jours les médecins m'ont diagnostiqué un lymphome. Un lymphome de Hodgkin qui nécessite six mois de chimiothérapie. Je me sens bien, je suis tranquille et je suis prête à affronter ce qui m'attend. »En plus de cette vidéo, la jeune femme y joint ce texte : « Je dois affronter une lourde réalité. Je dois l'accepter et tenter de m'en sortir en faisant confiance aux médecins... La patience et la confiance en soi m'ont guidée tout au long de ma carrière. Ce n'est pas le rival le plus facile à affronter. Il faudra vraiment que je sois à mon meilleur. » Aujourd'hui redescendue à la 71eme place mondiale, Carla Suarez Navarro compte deux titres à son palmarès, glanés au Portugal en 2014 et au Qatar en 2016. En décembre dernier, alors qu'elle occupait la 55eme place du classement WTA, l'Espagnole avait prévenu : elle souhaitait mettre un terme à sa carrière professionnelle à l'issue de la saison 2020.