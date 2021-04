WTA - Stuttgart : Svitolina s'est bien battue mais a cédé face à Barty

Après le Yarra Valley Classic puis Miami, Ashleigh Barty reste en lice pour un troisième titre en 2021. La numéro 1 mondiale s’est, en effet, qualifiée pour la finale du tournoi WTA à l’issue d’un beau combat face à Elina Svitolina. La tête de série numéro 4 du tournoi a pris un meilleur départ dans cette demi-finale, tenant tête à l’Australienne avant de frapper dans le toujours crucial septième jeu. A sa troisième balle de break, l’Ukrainienne a pris le service de son adversaire et, sans avoir été mis en difficulté, est ensuite allée chercher le premier set de manière logique. La réponse d’Ashleigh Barty ne s’est pas fait attendre avec le break d’entrée de deuxième manche mais, alors qu’elle menait quatre jeux à un, la tête de série numéro 1 est sortie du match. Une situation qui a profité à Elina Svitolina qui, grâce à quatre jeux remportés consécutivement, s’est offert l’opportunité de servir pour le match à cinq jeux à quatre en sa faveur. A l’orgueil, l’Australienne a effacé son break de retard et, sans concéder la moindre balle de match à son adversaire, revenir à une manche partout au jeu décisif. Un scenario qui a sans doute touché l’Ukrainienne qui, de haute lutte, a cédé son service très tôt dans la dernière manche et n’a jamais pu mettre en difficulté Ashleigh Barty. Cette dernière s’est même offert un double break dans le septième jeu avant de conclure la rencontre sur son service (4-6, 7-6, 6-2 en 2h08’) après avoir une nouvelle frôlé l’élimination.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Svitolina (UKR, n°4) : 4-6, 7-6 (5), 6-2

Sabalenka (BLR, n°5) - Halep (ROU, n°2)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 2-6, 6-1, 7-5

Svitolina (UKR, n°4) bat Kvitova (RTC, n°7) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Sabalenka (BLR, n°5) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 4-6, 6-1

Halep (ROU, n°2) bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 6-4



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-0, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Ostapenko (LET) : 6-7 (7), 6-4, 6-3

Svitolina (UKR, n°4) bat Kerber (ALL) : 7-6 (4), 6-3

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-3, 3-6, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat Friedsam (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST) bat Kenin (USA, n°3) : 7-5, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Bencic (SUI, n°8) : 6-1, 7-5

Halep (ROU, n°2) bat Vondrousova (RTC) : 6-1, 6-3



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Ostapenko (LET) bat Voegele (SUI, Q) : 6-4, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Korpatsch (ALL, LL) : 7-5, 3-6, 6-3



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) bat Gorgodze (GEO, LL) : 6-2, 6-2

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Kvitova (RTC, n°7) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat S.Zhang (CHN) : 6-2, 6-2

Friedsam (ALL, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0

Kontaveit (EST) bat Middendorf (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Muchova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Vondrousova (RTC) bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 7-6 (6)

Halep (ROU, n°2) - Bye