WTA - Stuttgart : Siegemund va affronter Barty, Kenin a rendez-vous avec Kontaveit

Ashleigh Barty est désormais fixée. Pour ses débuts dans le tournoi WTA de Stuttgart, la numéro 1 mondiale aura comme adversaire Lara Siegemund. L’Allemand, 58eme mondiale, a eu besoin de trois manches pour venir à bout de sa compatriote Mona Barthel, issue des qualifications (6)-4, 3-6, 6-1 en 2h13’). Dans la partie basse du tableau, Sofia Kenin a également découvert le nom de son premier adversaire sur la terre battue allemande. En effet, Anett Kontaveit n’a pas connu de grandes difficultés face à la qualifiée allemande Julia Middendorf pour se qualifier (6-2, 6-3 en 1h12’). Ekaterina Alexandrova, pour sa part, a écarté Karolina Muchova (4-6, 6-2, 6-3 en 2h17’) pour rejoindre Belinda Bencic, tête de série numéro 8. Dans un duel entre joueuses issues des qualifications, Anna-Lena Friedsam a pris le meilleur sur Ulrikke Eikeri (6-2, 6-0 en 1h26’).



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Ostapenko (LET) - Voegele (SUI, Q)

Korpatsch (ALL, LL) - Ka.Pliskova (RTC, n°6)



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) - Gorgodze (GEO, LL)

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Brady (USA) - Kvitova (RTC, n°7)



Sabalenka (BLR, n°5) - S.Zhang (CHN)

Friedsam (ALL, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0

Kontaveit (EST) bat Middendorf (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Muchova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Bouzkova (RTC) - Vondrousova (RTC)

Halep (ROU, n°2) - Bye