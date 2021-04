WTA - Stuttgart : Ka.Pliskova renverse Ostapenko et se qualifie pour les quarts

Karolina Pliskova a encore lâché un set. Ce jeudi, la Tchèque, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart en Allemagne, sur terre battue, aux dépens de la Lettone Jelena Ostapenko, 52eme joueuse mondiale, en trois sets (6-7 (7), 6-4, 6-3) et 2h25 de jeu. Pourtant, la première manche est donc bel et bien allée dans l'escarcelle de la Lettone. Après une première balle de break d'entrée, la Tchèque a fini par breaker à 2-2, avant de se faire déjà débreaker, à 4-3. Malgré trois nouvelles balles de break à 5-5, Karolina Pliskova a dû se résoudre à disputer un tie-break. Si elle a obtenu une balle de set la première, elle a fini par céder sur la deuxième de son adversaire (7-6 (7)). Dans la deuxième manche, la mieux classée des deux s'est procurée deux balles de break la première, avant d'arriver à ses fins, au bout de trois nouvelles tentatives, à 3-2. Après une première balle de set à 5-2, la 9eme joueuse mondiale a fini par perdre son service, au bout de la troisième tentative de son adversaire, et malgré une nouvelle balle de set en sa faveur. Ce n'était donc que partie remise et sur le jeu suivant, la tête de série n°6 est finalement enfin parvenue à ses fins (6-4). Dans la troisième et dernière manche, la Lettone n'a pas su convertir sa balle de break à 1-1, et a fini par perdre son service, à 3-2. Avec cet avantage en poche, Karolina Pliskova a résisté jusqu'à conclure (6-3).



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-0, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Ostapenko (LET) : 6-7 (7), 6-4, 6-3

Svitolina (UKR, n°4) - Kerber (ALL)

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-3, 3-6, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) - Friedsam (ALL, Q)

Kontaveit (EST) bat Kenin (USA, n°3) : 7-5, 6-4

Bencic (SUI, n°8) - Alexandrova (RUS)

Vondrousova (RTC) - Halep (ROU, n°2)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Ostapenko (LET) bat Voegele (SUI, Q) : 6-4, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Korpatsch (ALL, LL) : 7-5, 3-6, 6-3



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) bat Gorgodze (GEO, LL) : 6-2, 6-2

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Kvitova (RTC, n°7) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat S.Zhang (CHN) : 6-2, 6-2

Friedsam (ALL, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0

Kontaveit (EST) bat Middendorf (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Muchova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Vondrousova (RTC) bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 7-6 (6)

Halep (ROU, n°2) - Bye