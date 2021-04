WTA - Stuttgart : Ka.Pliskova en trois sets

Karolina Pliskova ne s'est pas simplifié la tâche. Ce mercredi, la Tchèque, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a eu besoin de trois sets (7-5, 3-6, 6-3) et 2h19 de jeu pour éliminer, au premier tour du tournoi WTA 500 de Stuttgart en Allemagne, sur terre battue, l'Allemande Tamara Korpatsch, 137eme joueuse mondiale et lucky looser. Dans la première manche, la Tchèque a eu une belle frayeur, en perdant son service d'entrée, malgré une première balle sauvée. Menée alors ensuite 5-3, Karolina Pliskova a eu une belle capacité de réaction, en s'adjugeant ainsi également les quatre derniers jeux et le set (7-5). Dans la deuxième manche, rebelote mais, cette fois, dans l'autre sens. Les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. A ce moment, la mieux classée des deux a alors breaké la première pour mener 3-2. Mais incapable de confirmer, la 9eme joueuse mondiale a cédé les quatre derniers jeux et ce set (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la tête de série n°6 a de nouveau pris le service de son adversaire d'entrée, avant de sauver deux balles de débreak dans la foulée. Après une balle de double break à 3-0, la Tchèque est parvenue à ses fins sur la mise en jeu suivante de son adversaire. A 5-1, Karolina Pliskova a servi pour le match, mais elle a cédé un service, blanc. Après une première balle de match dans la foulée, la 9eme joueuse mondiale a fini par conclure, sur son propre service (6-3).



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Ostapenko (LET) bat Voegele (SUI, Q) : 6-4, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Korpatsch (ALL, LL) : 7-5, 3-6, 6-3



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) - Gorgodze (GEO, LL)

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Kvitova (RTC, n°7) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat S.Zhang (CHN) : 6-2, 6-2

Friedsam (ALL, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0

Kontaveit (EST) bat Middendorf (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Muchova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Bouzkova (RTC) - Vondrousova (RTC)

Halep (ROU, n°2) - Bye