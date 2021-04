WTA - Stuttgart : Bencic réussit son entrée en lice

Belinda Bencic a fait respecter son statut. Ce lundi, la Suissesse, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°8, s'est extraite du premier tour du tournoi WTA 500 de Stuttgart en Allemagne, sur terre battue, face à l'Allemande Nastasja Mariana Schunk, 928eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h30 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont commencé à faire jeu égal pendant les quatre premiers jeux. Alors à égalité à 2-2, aucune des deux n'a ensuite remporté son service jusqu'à 5-3. A ce petit jeu-là, c'est bien la mieux classée des deux qui avait encore un break d'avance. Un avantage que la Suissesse a su conserver jusqu'au bout. Sur son service, Belinda Bencic a toutefois dû sauver une balle de débreak mais a fini par avoir le dernier mot, à sa deuxième tentative (6-4). La deuxième et dernière manche fut davantage à sens unique. Alors à égalité à 1-1, avec sa concurrente, la 12eme joueuse mondiale a alors remporté les quatre jeux suivants, avec donc deux breaks à la clé, pour mener 5-1. Et alors qu'elle a obtenu cinq opportunités de prendre un nouveau service de l'Allemande, synonyme de gain du match, elle a fini par s'imposer, sur sa mise en jeu suivante (6-2).



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) - Barthel (ALL, Q)

Ostapenko (LET) - Voegele (SUI, Q)

Korpatsch (ALL, LL) - Ka.Pliskova (RTC, n°6)



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) - Gorgodze (GEO, LL)

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Brady (USA) - Kvitova (RTC, n°7)



Sabalenka (BLR, n°5) - S.Zhang (CHN)

Eikeri (NOR, Q) - Friedsam (ALL, Q)

Middendorf (ALL, Q) - Kontaveit (EST)

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) - Muchova (RTC)

Bouzkova (RTC) - Vondrousova (RTC)

Halep (ROU, n°2) - Bye