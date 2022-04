Paula Badosa s'est employée. Ce jeudi, l'Espagnole, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart en Allemagne, sur terre battue indoor, contre la Kazakhe Elena Rybakina, 19eme joueuse mondiale, en trois manches (6-2, 4-6, 7-6 (4)) et 2h32 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnole a breaké son adversaire d'entrée, à sa deuxième opportunité. Et si elle a donc fini par avoir le dernier mot, aucune des deux joueuses n'a remporté son service, entre 4-1 et 6-2. Dans la deuxième manche, Paula Badosa a été double-breakée d'entrée, se retrouvant alors assez rapidement menée 4-0, pour ensuite revenir tout aussi rapidement à 4-4. Mais, juste après, la 3eme joueuse mondiale a alors cédé un ultime service, blanc. Lors du jeu suivant, la tête de série n°2 s'est ensuite procurée une balle de débreak, avant que son adversaire ne conclue pour égaliser à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, l'Espagnole est parvenue à breaker son adversaire, à 2-1, à sa sixième tentative sur deux jeux. Finalement, à 2-4, la Kazakhe a refait son retard, à sa deuxième opportunité. Les deux joueuses sont ensuite allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que Paula Badosa a fini par conclure, à sa troisième balle de match (7-6 (4)). Au prochain tour, elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°7, qui a éliminé la Russe Daria Kasatkina, 26eme joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 6-3) et 1h25 de jeu.

Sabalenka a eu le dernier mot

La Biélorusse Aryna Sabalenka, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°3, verra également les quarts de finale, après sa victoire contre la Canadienne Bianca Andreescu, 121eme joueuse mondiale, en trois manches (6-1, 3-6, 6-2) et 1h54 de jeu. Ca passe aussi pour l'Estonienne Anett Kontaveit, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°5, contre la Russe Ekaterina Alexandrova, 39eme joueuse mondiale (2-6, 6-3, 7-6 (5)) et 2h17 de jeu. Qualification également pour la Britannique Emma Raducanu, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°8, aux dépens de l'Allemande Tamara Korpatsch, 118eme joueuse mondiale et lucky loser, en trois manches (6-0, 2-6, 6-1) et 1h42 de jeu. En revanche, c'est déjà terminé pour la Tchèque Karolina Pliskova, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°6, sortie par la Russe Liudmila Samsonova, 31eme joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 6-4) et 1h21 de jeu. De son côté, la Grecque Maria Sakkari, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a abandonné contre l'Allemande Laura Siegemund, 231eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild-card, lors du deuxième set (6-4, 3-1) et après 1h17 de jeu.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



Quarts de finale

Swiatek (POL, n°1) - Raducanu (GBR, n°8)

Siegemund (ALL, WC) - Samsonova (RUS)

Kontaveit (EST, n°5) - Sabalenka (BIE, n°3)

Jabeur (TUN, n°7) - Badosa (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Swiatek (POL, n°1) bat Lys (ALL, Q) : 6-1, 6-1

Raducanu (GBR, n°8) bat Korpatsch (ALL, LL) : 6-0, 2-6, 6-1

Siegemund (ALL, WC) bat Sakkari (GRE, n°4) : 6-4, 3-1 abandon

Samsonova (RUS) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-4, 6-4



Kontaveit (EST, n°5) bat Alexandrova (RUS) : 2-6, 6-3, 7-6 (5)

Sabalenka (BIE, n°3) bat Andreescu (CAN) : 6-1, 3-6, 6-2

Jabeur (TUN, n°7) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-3

Badosa (ESP, n°2) bat Rybakina (KAZ) : 6-2, 4-6, 7-6 (4)



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Lys (ALL, Q) bat Golubic (SUI) : 5-7, 7-5, 7-5

Korpatsch (ALL, LL) bat Giorgi (ITA) : 3-6, 7-6 (2), 6-1

Raducanu (GBR, n°8) bat Sanders (AUS, Q) : 6-1, 6-2



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Siegemund (ALL, WC) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Samsonova (RUS) bat Paquet (FRA, Q) : 6-0, 6-0

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Kvitova (RTC) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)



Kontaveit (EST, n°5) bat Kerber (ALL) : 3-6, 6-4, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Zhang (CHN) : 7-6 (5), 7-6 (6)

Andreescu (CAN) bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (5), 6-3

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Jabeur (TUN, n°7) bat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Gauff (USA) : 6-4, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Schunk (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-5

Badosa (ESP, n°2) - Bye