WTA - Stuttgart : Avec difficulté, Barty se qualifie pour les demi-finales

L’affiche a tenu toutes ses promesses. En ouverture des quarts de finale du tournoi WTA de Stuttgart, Karolina Pliskova n’est pas passée loin de faire mieux que tenir tête à la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. En effet, la tête de série numéro 6 a mis en grande difficulté l’Australienne qui, après avoir résisté pendant les quatre premiers jeux du match, a baissé de pied pour être breakée. Manquant trois opportunités de revenir à hauteur, Ashleigh Barty n’a rien pu faire quand Karolina Pliskova est allée chercher un deuxième break pour remporter logiquement cette première manche. C’est alors que l’orgueil de la numéro 1 mondiale a parlé. Prenant d’entrée le service de son adversaire, l’Australienne a dominé les débats, ne laissant qu’un jeu de service à la Tchèque, qui a vu les efforts consentis durant le premier set être réduits à néant en l’espace de 30 minutes. Toutefois, la 9eme joueuse mondiale s’est remobilisée pour surprendre Ashleigh Barty tôt dans la dernière manche et tenir coûte que coûte son avantage, sauvant quatre balles de débreak pour s’offrir l’opportunité de servir pour le match. C’est alors que Karolina Pliskova a cédé, permettant à l’Australienne de recoller à cinq jeux partout. Puis, après un jeu blanc sur son service, Ashleigh Barty a fait l’effort nécessaire pour breaker de nouveau son adversaire et sceller le sort du match (2-6, 6-1, 7-5 en 2h03’).



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue, 565 530 €)

Tenante du titre (en 2019) : Petra Kvitova (RTC)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 2-6, 6-1, 7-5

Svitolina (UKR, n°4) - Kvitova (RTC, n°7)

Sabalenka (BLR, n°5) - Kontaveit (EST)

Alexandrova (RUS) - Halep (ROU, n°2)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-0, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Ostapenko (LET) : 6-7 (7), 6-4, 6-3

Svitolina (UKR, n°4) bat Kerber (ALL) : 7-6 (4), 6-3

Kvitova (RTC, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-3, 3-6, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat Friedsam (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST) bat Kenin (USA, n°3) : 7-5, 6-4

Alexandrova (RUS) bat Bencic (SUI, n°8) : 6-1, 7-5

Halep (ROU, n°2) bat Vondrousova (RTC) : 6-1, 6-3



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Ostapenko (LET) bat Voegele (SUI, Q) : 6-4, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°6) bat Korpatsch (ALL, LL) : 7-5, 3-6, 6-3



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) bat Gorgodze (GEO, LL) : 6-2, 6-2

Sakkari (GRE) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-2, 6-2

Kvitova (RTC, n°7) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3



Sabalenka (BLR, n°5) bat S.Zhang (CHN) : 6-2, 6-2

Friedsam (ALL, Q) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0

Kontaveit (EST) bat Middendorf (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Kenin (USA, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°8) bat Schunk (ALL, Q) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Muchova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3

Vondrousova (RTC) bat Bouzkova (RTC) : 6-1, 7-6 (6)

Halep (ROU, n°2) - Bye