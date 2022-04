A winning return for Bibi! 🗣

STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

Huitièmes de finale



1er tour

Paquet (FRA, Q)

Six mois qu'on ne l'avait pas vue sur un court ! Absente depuis le tournoi d'Indian Wells en octobre dernier car elle a décidé de faire une pause avec le tennis pour des raisons de santé mentale, Bianca Andreescu était de retour de mardi soir à Stuttgart.Irrégulière au service (6 aces, 5 doubles-fautes), la Canadienne est revenue de 2-4 à 5-5 dans le premier set, en sauvant une balle de set, puis a remporté le tie-break 7-5. Et dans la deuxième manche, un break à 1-1 et à 5-3 lui ont permis de l'emporter. Voilà une victoire qui va faire du bien à l'ancienne gagnante de l'US Open ! Elle affrontera Aryna Sabalenka, en difficulté depuis le début de saison, au tour suivant.Ons Jabeur a souffert, mais elle sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. La Tunisienne, tête de série n°7 en Allemagne, a bataillé pendant 1h41 mais a fini par s'imposer 4-6, 6-2, 6-3 contre Marketa Vondrousova. Breakée d'entrée de match, Jabeur n'a jamais réussi à recoller au score, malgré deux balles de débreak., puis menant rapidement 3-0 dans le troisième pour s'imposer sans trop trembler. Elle affrontera au prochain tour Daria Kasatkina, tombeuse de Coco Gauff en deux sets : 6-4, 6-2. L'Américaine a pourtant mené 4-0 dans le premier set !Swiatek (POL, n°1) - Lys (ALL, Q)Korpatsch (ALL, LL) - Sanders (AUS, Q) ou Raducanu (GBR, n°8)Sakkari (GRE, n°4) - Siegemund (ALL, WC) ou Zidansek (SLO)Samsonova (RUS) - Kvitova (RTC) ou K.Pliskova (RTC, n°6)Kontaveit (EST, n°5) ou Kerber (ALL) - Alexandrova (RUS)Andreescu (CAN) - Sabalenka (BIE, n°3)Jabeur (TUN, n°7) - Kasatkina (RUS)Rybakina (KAZ) - Badosa (ESP, n°2)- Byebat Golubic (SUI) : 5-7, 7-5, 7-5bat Giorgi (ITA) : 3-6, 7-6 (2), 6-1Sanders (AUS, Q) - Raducanu (GBR, n°8)- ByeSiegemund (ALL, WC) - Zidansek (SLO)bat: 6-0, 6-0Kvitova (RTC) - K.Pliskova (RTC, n°6)Kontaveit (EST, n°5) - Kerber (ALL)bat Zhang (CHN) : 7-6 (5), 7-6 (6)bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (5), 6-3- Byebat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3bat Gauff (USA) : 6-4, 6-2bat Schunk (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-5- Bye