WTA - Stuttgart : Alexandrova première qualifiée pour les huitièmes de finale

Ekaterina Alexandrova n’a pas manqué le rendez-vous. La Russe, 39eme mondiale, a validé son billet pour les huitièmes de finale du tournoi WTA de Stuttgart aux dépens de Shuai Zhang, qui la suit dans la hiérarchie. La première manche a vu la Chinoise manquer le coche dès le deuxième jeu avec quatre balles de break manquées. Les deux joueuses se sont alors expliquées au tiebreak avec chacune d’entre-elles qui a remporté quatre points de suite avant que la Russe ne prenne l’ascendant. La deuxième manche a vu Ekaterina Alexandrova perdre un break d’avance à deux reprises puis manquer deux balles de match sur le service de Shuai Zhang avant d’être embarquée dans un deuxième jeu décisif. Après avoir sauvé une balle d’égalisation à un set partout, Ekaterina Alexandrova a conclu dès que l’occasion s’est présentée (7-6, 7-6 en 1h50’). Sa prochaine adversaire sera soit la tête de série numéro 5 Anett Kontaveit, soit Angelique Kerber.



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Golubic (SUI) - Lys (ALL, Q)

Paolini (ITA) - Giorgi (ITA)

Sanders (AUS, Q) - Raducanu (GBR, n°8)



Sakkari (GRE, n°4) - Bye

Siegemund (ALL, WC) - Zidansek (SLO)

Samsonova (RUS) - Paquet (FRA, Q)

Kvitova (RTC) - K.Pliskova (RTC, n°6)



Kontaveit (EST, n°5) - Kerber (ALL)

Alexandrova (RUS) bat Zhang (CHN) : 7-6 (5), 7-6 (6)

Niemeie (ALL, WC) - Andreescu (CAN)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Jabeur (TUN, n°7) - Vondrousova (RTC)

Gauff (USA) - Kasatkina (RUS)

Rybakina (KAZ) - Schunk (ALL, Q)

Badosa (ESP, n°2) - Bye