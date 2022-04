TWENTY wins in a row 🔥



STUTTGART (Allemagne, WTA 500, terre battue indoor, 700 826€)

20 sur 20 pour Iga Swiatek ! Victorieuse des tournois de Doha, Indian Wells et Miami, et de ses deux matchs de Billie Jean King Cup la semaine passée, la Polonaise, n°1 mondiale, a décroché sa 20eme victoire de suite, lors de son entrée en lice à Stuttgart.Elle n'a perdu qu'une seule fois son service, à 5-0 dans la deuxième manche, alors qu'elle venait de manquer une balle de match. La voilà donc en quarts de finale (peut-être contre Emma Raducanu) et bénéficiaire de 100 points de plus au classement WTA.Les deux Tchèques Karolina Pliskova et Petra Kvitova sont présentes sur le circuit WTA depuis de nombreuses années et ont l'habitude d'aller loin dans les tournois, mais ce n'était pourtant que la cinquième fois qu'elles s'affrontaient ce mercredi, près de huit ans après leur premier match. De retour depuis mars suite à une blessure à un bras, Pliskova n'a pas particulièrement brillé aux Etats-Unis, mais elle reste n°7 mondiale (grâce notamment aux points de sa finale à Wimbledon l'an passé), et elle a fait respecter la logique en battant sa compatriote, 28eme mondiale, pour la deuxième fois de sa carrière.. Menée 3-0 d'entrée de match, Pliskova a réussi à retourner la situation dans le premier set, avant de perdre le deuxième en craquant sur son dernier jeu de service. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où Kvitova a mené 4-1, avant de permettre à Pliskova d'égaliser à 4-4, et finalement de l'emporter au tie-break (7-5). Elle disputera donc les huitièmes de finale, face à la Russe Samsonova.bat Lys (ALL, Q) : 6-1, 6-1Korpatsch (ALL, LL) - Sanders (AUS, Q) ou Raducanu (GBR, n°8)Sakkari (GRE, n°4) - Siegemund (ALL, WC) ou Zidansek (SLO)Samsonova (RUS) - Ka.Pliskova (RTC, n°6)Kontaveit (EST, n°5) ou Kerber (ALL) - Alexandrova (RUS)Andreescu (CAN) - Sabalenka (BIE, n°3)Jabeur (TUN, n°7) - Kasatkina (RUS)Rybakina (KAZ) - Badosa (ESP, n°2)- Byebat Golubic (SUI) : 5-7, 7-5, 7-5bat Giorgi (ITA) : 3-6, 7-6 (2), 6-1Sanders (AUS, Q) - Raducanu (GBR, n°8)- ByeSiegemund (ALL, WC) - Zidansek (SLO)bat: 6-0, 6-0bat Kvitova (RTC) : 6-4, 4-6, 7-6 (5)Kontaveit (EST, n°5) - Kerber (ALL)bat Zhang (CHN) : 7-6 (5), 7-6 (6)bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (5), 6-3- Byebat Vondrousova (RTC) : 4-6, 6-2, 6-3bat Gauff (USA) : 6-4, 6-2bat Schunk (ALL, Q) : 7-6 (3), 7-5- Bye