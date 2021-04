WTA - Strasbourg : Un changement de date à l'étude

La semaine passée, Roland-Garros a décidé de décaler ses dates d'organisation d'une semaine (du 30 mai au 13 juin) et cela a forcément des conséquences pour les tournois prévus avant et après la quinzaine parisienne sur ocre. L'ATP et la WTA ont fait savoir qu'ils communiqueraient dès que possible sur la façon dont ils allaient adapter le calendrier. En attendant, les organisateurs du tournoi WTA de Strasbourg, qui se déroule traditionnellement la semaine précédent Roland-Garros, et qui devait donc se avoir lieu la semaine du 16 mai (en même temps que les tournois de Cologne et Belgrade), ont fait savoir qu'ils réfléchissaient eux aussi à un changement de date, dans le but de pouvoir accueillir du public.

"Accueillir du public dans des conditions sanitaires optimales est la priorité"

"Les Internationaux de Strasbourg, initialement prévus du 15 au 22 mai prochains, se préparent à un éventuel changement de dates suite au report de Roland-Garros ! Le tournoi féminin strasbourgeois, habituellement placé dans le calendrier la semaine avant Roland-Garros, est considéré comme une préparation idéale au Grand Chelem. Suite au décalage d’une semaine du tournoi de Roland-Garros (du 30 mai au 13 juin 2021), les Internationaux de Strasbourg négocient actuellement un changement de dates, afin de pouvoir accueillir du public. L’organisation des #IS21 est en discussion très rapprochée avec la FFT, la WTA, les instances fédérales, la Préfecture ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS). Tout comme en septembre 2020, accueillir du public dans des conditions sanitaires optimales est la priorité de l’équipe organisatrice", écrivent les organisateurs dans un communiqué. Créé en 1987, le tournoi de Strasbourg s'est toujours déroulé la deuxième ou la troisième semaine de mai, sauf l'an passé où il a été décalé en septembre (et remporté par Elina Svitolina), juste avant Roland-Garros, en raison de la pandémie de coronavirus.



Le calendrier WTA théorique jusqu'à Wimbledon

12 avril : Charleston 2

19 avril : Stuttgart et Istanbul

26 avril : Madrid

3 mai : Rome

16 mai : Cologne, Belgrade et Strasbourg ?

23 mai : ???

30 mai : Roland-Garros

7 juin : Bois-le-Duc et Nottingham ?

14 juin : Birmingham et Berlin

21 juin : Eastbourne et Bad Hombourg

28 juin : Wimbledon