STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Demi-finales

Quarts de finale



Huitièmes de finale

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Premier tour

Parmentier (FRA, WC)

Il y aura bien un choc entre Elina Svitolina et Aryna Sabalenka en demi-finale du tournoi de Strasbourg ! La Biélorusse, tête de série n°4, a rejoint l'Ukrainienne (n°2) en battant Katerina Siniakova sur deux jours.Si elle était passée totalement à côté de la première manche, elle a haussé son niveau de jeu dans la deuxième, en menant rapidement 4-2. Siniakova a réussi à débreaker (3-4), mais elle a de nouveau perdu son service dans la foulée (3-5), et offert le set à son adversaire. C'est la Tchèque qui a le mieux entamé la manche décisive en menant 3-1, mais elle a ensuite complètement perdu ses moyens, perdant cinq jeux de suite, et donc le match ! Sabalenka affrontera donc Svitolina dans l'après-midi, alors qu'La jeune Kazakhe de 21 ans victorieuse en début d'année du tournoi d'Hobart (elle s'était en revanche inclinée à Dubaï, Saint-Pétersbourg et Shenzhen) s'est offert une nouvelle chance d'ajouter un troisième titre à son palmarès (elle avait ouvert son compteur en 2019, à Bucarest) en faisant respecter la hiérarchie face à Nao Hibino (6-3, 6-4 en 1h13 de jeu). Beaucoup moins bien classée que son adversaire (Rybakina est 18eme, Hibino, 84eme), la Japonaise a subi la loi de la tête de série numéro 5 sans jamais la faire douter.Rybakina (KAZ, n°5) - Sabalenka (BIE, n°4) ou Svitolina (UKR, n°2)bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-4Sabalenka (BIE, n°4) - Svitolina (UKR, n°2)bat Ostapenko (LET) : 7-6 (2), 7-6 (4)bat Zhang (CHN, Q) : 6-3, 6-2bat Siniakova (RTC) : 2-6, 6-3, 6-3bat Teichmann (SUI) : 6-4, 6-3bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3bat: 6-3, 7-6(3)bat: 6-3, 7-6(8)bat Alexandrova (RUS, n°7) : 6-2, 6-4bat Blinkova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 7-5bat Linette (POL) : 7-6 (0), 7-5- Byebat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)bat Stephens (USA, n°8) : 6-2, 3-6, 6-1bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 6-4, 6-2bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0bat Pera (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-1bat Goerges (ALL, LL) : 6-1, 6-2bat Perez (AUS, Q) : 6-4, 6-3bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat: 6-4, 6-3- Bye