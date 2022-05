WTA - Strasbourg : Pliskova et Kerber se rassurent

Elles sont toutes les deux d'anciennes n°1 mondiales mais n'ont pas réussi un grand début de saison sur terre battue et ont donc demandé une invitation pour disputer le tournoi de Strasbourg afin de se préparer au mieux pour Roland-Garros. Karolina Pliskova et Angelique Kerber, respectivement têtes de série n°1 et 2 en Alsace, jouaient ce lundi, et elles ont toutes les deux gagné assez facilement. La joueuse allemande, désormais 22eme mondiale et qui restait sur une série de six défaites (aucune victoire sur terre battue), était opposée à la Française Diane Parry (96eme), et elle s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h33. L'ancienne gagnante de l'Open d'Australie, de Wimbledon et de l'US Open a très bien débuté le match en menant 4-1, et elle n'a pas laissé la moindre chance de débreak à la Française, ne lâchant qu'un seul point sur ses deux derniers jeux de service. Dans la deuxième manche, les deux joueuses ont tenu leur mise en jeu jusqu'à 3-3. Parry s'est ensuite fait breaker dans le fameux septième jeu, mais elle a immédiatement réagi en prenant à son tour le service adverse (4-4). Cependant, Kerber (34 ans) a fait valoir son expérience en breakant à 4-4, avant de conclure sans trembler. Prochaine adversaire : la Biélorusse Sasnovich. Quant à Parry, on la verra à Roland-Garros.

Pliskova n'a pas trop tremblé

Karolina Pliskova, quant à elle, n'avait remporté que deux matchs depuis son retour d'une fracture du bras à Indian Wells, mais elle a remporté le troisième en Alsace, au détriment de Marta Kostyuk. La Tchèque a battu l'Ukrainienne sur le score de 6-4, 6-2 en 1h16 au terme d'une rencontre assez solide. Menée 3-1 dans le premier set, l'ancienne n°1 mondiale a renversé la situation en enchaînant quatre jeux à partir de 2-4. Dans la deuxième manche, elle a sauvé deux balles de break d'entrée puis a pris le service adverse à 2-1 et 5-2 pour l'emporter.