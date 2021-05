[Court Central] Victoire de Jule Niemeier 🇩🇪 6-4, 6-3 contre Diane Parry 🇫🇷 qui lui assure ainsi une place en 1/8e de finale des #IS21

Mais ce n’est pas terminé pour la Française car nous la retrouverons en double cette après midi avec sa partenaire Clara Burel sur le Court 1 pic.twitter.com/oVe7LdtdEC



Rus fait chuter Pegula !



[Court Central] Victoire de la Néerlandaise @Arantxarus 🇳🇱 qui se qualifie pour les 1/8e de finale des #IS21 face à l’Américaine Jessika Pegula 🇺🇸 en remportant ce match 6-4, 6-4

📸 Michel Grasso / C’est qui Maurice ? pic.twitter.com/fdyeEmO7Mv



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Tan (FRA, WC)

1er tour

Cornet (FRA)

Dodin (FRA, Q)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Tan (FRA, WC)

La jeune joueuse française de 18 ans qui n'a plus connu cette joie depuis fin mai 2019 et sa victoire à Roland-Garros aux dépens de la Biélorusse Lapko a laissé passer une nouvelle opportunité, ce lundi à Strasbourg, où elle s'était arrêtée dès son premier match en qualifications lors de la dernière édition. Parry, cette fois, a réussi à passer le cut. Certes, la Parisienne classée au 307eme rang mondial avait bénéficié du forfait de l'Américaine McHale avant de valider son billet pour le tableau en disposant dans la douleur de l'Indienne Thandi.Elle a en effet mené 2-0 dans le premier set après avoir pris d'entrée le service de son adversaire. Dans la deuxième manche, en revanche, la jeune Tricolore, qui dispute le double du tournoi aux côtés de Clara Burel, n'a plus jamais inquiété l'Allemande, qui affrontera l'Américaine Shelby Rodgers au prochain tour.Le tournoi alsacien a perdu d'entrée l'une des grandes favorites à la succession d'Elina Svitolina.Un petit tremblement de terre sachant que la joueuse de 27 ans et révélation de ce début de saison n'avait été stoppée dès le 1er tour qu'une seule fois cette saison : à Abu Dhabi début janvier, précisément face à Svitolina. Mais, depuis, l'actuelle numéro 29 dans la hiérarchie avait brillé, notamment à l'Open d'Australie, où elle avait atteint les quarts de finale. Demi-finaliste ensuite à Doha après être passée par les qualifications puis quart de finaliste ensuite à Dubaï ou encore Rome, dix jours plus tôt,Andreescu (CAN, n°1) - Zanevska (BEL, Q)Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)- Linette (POL, n°8)Krejcikova (RTC, n°5) -- Alexandrova (RUS, n°3)Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)Van Uytvanck (BEL) ou- Rus (PBS)bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0bat: 6-3, 3-0 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1bat Davis (USA) : 6-1, 7-5bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5batVan Uytvanck (BEL) -bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4