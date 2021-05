WTA - Strasbourg : Niemeier crée la sensation, Zhang et Rogers à la trappe

Cirstea propulsée en demi-finales !



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Tan (FRA, WC)

1er tour

Cornet (FRA)

Dodin (FRA, Q)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Tan (FRA, WC)

Le début de la journée de jeudi à Strasbourg a été marquée par l'exploit de Jule Niemeier.Rogers, menée un set à rien lors de cette rencontre interrompue la veille par la pluie après que son adversaire a signé l'unique break de la première manche, a eu l'opportunité de recoller à un set partout dans le jeu décisif de la deuxième manche (à 6-5), mais elle a laissé passer cette balle de set. Niemeier, deux points plus tard, n'a pas manqué l'occasion, elle, sur sa première balle de match de valider le plus bel exploit de sa jeune carrière.Beaucoup plus expérimentée que l'Allemande,La Roumaine, tombeuse de Venus Williams au premier tour, a enchaîné en faisant boire la tasse àUne victoire d'autant plus importante pour Cirstea, qu'ellebat Andreescu (CAN, n°1) : forfaitPutintseva (KAZ, n°4) - Linette (POL, n°8)Krejcikova (RTC, n°5) - Alexandrova (RUS, n°3)Niemeier (ALL, Q) - Rus (PBS)bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4bat Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1bat Teichmann (SUI) : 2-0 abandonbat: 7-6 (2), 3-0 abandonbat: 3-6, 6-2, 6-1bat: 6-3, 6-4bat Rogers (USA, n°7) : 6-4, 7-6 (6)bat: 6-1, 1-1 abandonbat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0bat: 6-3, 3-0 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1bat Davis (USA) : 6-1, 7-5bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5batbat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4