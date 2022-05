WTA - Strasbourg : Les résultats de dimanche et le tableau

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Tenante du titre : Barbora Krejcikova (RTC)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, WC, n°1) - Kostyuk (UKR)

Pera (USA) - Ruse (ROU)

Tan (FRA) bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Zanevska (BEL) - Zhang (CHN, n°5)



Mertens (BEL, n°4) - Monnet (FRA, WC)

Saville (AUS) - Friedsam (ALL)

Juvan (SLO) - Glushko (ISR, Q)

Berberovic (BOS, LL) - Stephens (USA, n°6)



Golubic (SUI, n°9) - Morderger (ALL, LL)

Gabueva (RUS, LL) - Ferro (FRA)

Konjuh (CRO) - Dodin (FRA)

Makarova (RUS, Q - Cirstea (ROU)



Linette (POL, n°8) - Gracheva (RUS)

Hobgarski (ALL, LL) - Watson (GBR)

Gervais (FRA, Q) - Sasnovich (BIE, Q)

Parry (FRA) - Kerber (ALL, WC, n°2)