WTA - Strasbourg : Le tableau

Accumuler des matchs et de la confiance. Tel sera l'objectif des joueuses disputant le tournoi de Strasbourg, le seul tournoi WTA de la semaine, juste avant le coup d'envoi de Roland-Garros. La n°7 mondiale Bianca Andreescu, victime du covid et d'une blessure, va enfin débuter sa saison sur terre battue, et elle sera tête de série n°1 en Alsace. La 28eme mondiale Jessica Pegula sera la tête de série n°2 dans ce tournoi où quatre Françaises (Garcia, Cornet, Tan, Burel) sont présentes dans le tableau principal. Elina Svitlona, la tenante du titre, est absente.



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



1er tour

Andreescu (CAN, n°1) - Q

Q - Q

V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)

Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)



Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)

Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)

Kr.Pliskova (RTC) - Cornet (FRA)

Hibino (JAP) - Linette (POL, n°8)



Krejcikova (RTC, n°5) - Q

Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)

Gracheva (RUS) - Burel (FRA, WC)

Davis (USA) - Alexandrova (RUS, n°3)



Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)

Q - Q

Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)

Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)