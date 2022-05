WTA - Strasbourg : Ferro, première victoire en tournoi WTA depuis l'US Open

[Court Central] @fioferro 🇫🇷 remporte le match 6-3, 6-4 face à Angelina Gabueva !

➡️ Direction les 1/8 de finale 💪



📸 : Christoph de Barry / C’est qui Maurice ? pic.twitter.com/W9axN04igf

— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 17, 2022

Voilà une victoire qui arrive au meilleur moment ! Depuis le dernier US Open, Fiona Ferro n'avait plus remporté un match dans le tableau principal d'un tournoi WTA, la faute notamment à une blessure au tendon d'Achille. Mais c'est désormais chose faite depuis ce mardi et son succès au premier tour à Strasbourg contre Angelina Gabueva. A moins d'une semaine de Roland-Garros, la native de Belgique reprend confiance, elle qui n'avait remporté que quatre matchs sur terre battue jusque-là, lors des tournois ITF d'Oeiras, Bellinzone et St-Malo.Breakée à 2-2 dans le premier set, Ferro est parvenue à inverser la tendance en remportant quatre jeux de suite pour empocher la manche. Dans la deuxième, elle a mené 3-0, puis 4-2, et a réussi à conclure sans problème. Cette victoire va lui permettre de gagner dix places au prochain classement, et d'affronter au deuxième tour la Suissesse Viktorija Golubic, tête de série n°9, qu'elle a déjà battue trois fois sur quatre, mais leurs rencontres se sont toujours déroulées sur dur.