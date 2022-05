WTA - Strasbourg : Dodin prend confiance

.@oceane_dodin après son match : « Je commençais à fatiguer mentalement au troisième set donc merci au public de m’avoir encouragé, c’est grâce vous ! » #IS22

Golubic au rendez-vous, pas Peng

Depuis le mois de janvier et son huitième de finale à Sydney, Océane Dodin n'avait pas remporté un match dans un tableau principal de tournoi WTA. C'est enfin chose faite, avec sa victoire ce lundi au premier tour à Strasbourg.Il y a eu pas moins de treize breaks dans cette rencontre, où la Croate a alterné le meilleur et le pire au service, avec 13 aces et 11 doubles-fautes. Konjuh n'a pas existé dans le premier set, où elle a rapidement été menée 5-0, mais elle s'est vengée dans le deuxième, en enchaînant cinq jeux de suite à partir de 1-1 pour revenir à une manche partout. Tout s'est donc joué dans la troisième, où le suspense a régné, avec de nombreux breaks en début de set (mais un score de 3-3), Dodin qui a servi pour le match à 5-3 avant de se faire breaker blanc, puis qui a manqué deux balles de match à 5-4, avant de finalement réussir le break décisif à 6-5 pour s'imposer. Prochaine adversaire : la Russe Makarova ou la Roumaine Cirstea.Dans le même quart de tableau, la Suissesse Viktorija Golubic, tête de série n°9, a disposé facilement de la lucky-loser allemande Yana Morderger en ne perdant que quatre jeux (6-0, 6-4 en 1h10)., la Belge ayant converti les sept balles de break qu'elle s'est procurée ! La tête de série n°6, Sloane Stephens, est également tombée d'entrée, s'inclinant 2-6, 6-4, 6-1 en 1h54 contre la lucky-loser Nefisa Berberovic dans un match à huit breaks.