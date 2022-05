WTA - Strasbourg : Dodin abandonne contre Kerber

Kerber veut sa revanche

Elle était la dernière tricolore en lice en cette semaine pré-Roland-Garros, mais elle n'a pas pu aller au bout de son match. Océane Dodin (94eme) a été contrainte à l'abandon au début du deuxième set contre Angelique Kerber (22eme) lors de sa demi-finale à Strasbourg.L'ancienne n°1 mondiale s'impose donc 7-6, 1-0 en 59 minutes. Dodin avait réussi une belle première manche, menant 3-1 puis 4-2, mais l'Allemande était parvenue à revenir à 4-4, avant de l'emporter 7-2 au tie-break. Le début de la fin pour la Française, qui n'a ensuite pas voulu prendre de risques en vue de Roland-Garros, où elle affrontera une autre joueuse allemande, Andrea Petkovic, au premier tour.Angelique Kerber, qui avait demandé une invitation de dernière minute pour jouer le tournoi alsacien, va disputer samedi la 34eme finale de sa carrière, et va tenter de remporter son 14eme titre, au détriment de Kaja Juvan. La 81eme joueuse mondiale a en effet créé la surprise en éliminant la tête de série n°1, elle aussi présente grâce à une wild-card car elle était en manque de résultats, Karolina Pliskova.Juvan a pris le service adverse à 1-1 et 3-1 dans le premier set, puis d'entrée de deuxième set, avant que Pliskova ne revienne à 2-2, mais la Slovène a signé un dernier break décisif à 5-5. Juvan, qui va décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi, à 21 ans, va disputer sa toute première finale sur le circuit WTA. Elle a déjà affronté Angelique Kerber, au premier tour à Roland-Garros 2020, et l'avait battue 6-3, 6-3.