WTA - Strasbourg : Cornet et Andreescu inquiètes

A quatre jours du début de Roland-Garros et à la veille du tirage au sort du tableau principal, il y a de quoi s'inquiéter pour Alizé Cornet. La joueuse française de 31 ans (65eme mondiale), qui a disputé les 56 derniers tournois du Grand Chelem (tous depuis l'Open d'Australie 2007 !), a été contrainte d'abandonner mardi en huitièmes de finale du tournoi de Strasbourg contre Magda Linette, qui menait alors 7-6, 3-0. La Niçoise est touchée à la hanche.

« J'ai ressenti une douleur soudaine lors du premier jeu du match. C'est vraiment pas de chance. J'ai entendu un gros craquement dans ma hanche. Après ça, c'était douloureux de marcher. Mais vous me connaissez, j'ai essayé et j'ai même été en position de gagner le premier set mais c'était difficile. Et c'est devenu pire dans le deuxième set. Avec Roland-Garros dans quelques jours, je ne voulais pas tout perdre. J'ai du mal à m'auto-diagnostiquer mais je sais juste que j'avais très mal pendant le match. J'ai mal en marchant donc j'attends l'IRM avec impatience pour être fixée sur mon sort. Des blessures aussi soudaines et douloureuses en général, ce n'est jamais bon signe. À la veille d'un Grand Chelem, ça fait mal à la tête et c'est très inquiétant. Je suis un peu perdue, je ne sais pas trop ce qui va se passer mais je vais faire en sorte de récupérer miraculeusement pour Roland-Garros", a-t-elle confiée en conférence de presse. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.

Andreescu gagne puis déclare forfait

STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Quarts de finale

Garcia (FRA)

- Burel (FRA, WC)

Tan (FRA, WC)

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Tan (FRA, WC)

1er tour

Cornet (FRA)

Dodin (FRA, Q)

Garcia (FRA)

Burel (FRA, WC)

Parry (FRA, Q) : 6-4, 6-3

Tan (FRA, WC)

Quant à Bianca Andreescu, tête de série n°1 en Alsace, elle a décidé de déclarer forfait pour son quart de finale juste après avoir remporté son huitième contre la qualifiée belge Zanevska (6-1, 6-4). La Canadienne de bientôt 21 ans (7eme mondiale) disputait son premier tournoi sur terre battue depuis Roland-Garros 2019 et a ressenti une gêne aux abdominaux. Elle ne souhaite prendre aucun risque, elle qui a été si souvent blessée depuis quelques mois (aucun match en 2020, 14 en 2021). « Je ne veux pas forcer avant Roland-Garros. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de sérieux mais, par le passé, j'ai déjà dû affronter beaucoup de soucis physiques et ça a parfois empiré donc je veux apprendre de ces erreurs », a expliqué l'ancienne gagnante de l'US Open en conférence de presse. Sorana Cirstea et Shuai Zhang, qui vont s'affronter ce mercredi en début de programme à Strasbourg, vont donc lutter pour une place non pas en quarts mais directement en demies.bat Andreescu (CAN, n°1) : forfaitPutintseva (KAZ, n°4) ou Teichmann (SUI) - Linette (POL, n°8)Krejcikova (RTC, n°5) ouou Alexandrova (RUS, n°3)Rogers (USA, n°7) ou Niemeier (ALL, Q) -ou Rus (PBS)bat Zanevska (BEL, Q) : 6-1, 6-4Cirstea (ROU) - Zhang (CHN, n°6)Putintseva (KAZ, n°4) - Teichmann (SUI)bat: 7-6 (2), 3-0 abandonKrejcikova (RTC, n°5) -- Alexandrova (RUS, n°3)Rogers (USA, n°7) - Niemeier (ALL, Q)- Rus (PBS)bat Lazaro Garcia (ESP, Q) : 6-1, 6-2bat Hatouka (BIE, Q) : 6-2, 6-1bat V.Williams (USA) : 6-1, 2-6, 6-1bat Doi (JAP) : 7-5, 6-4bat Peterson (SUE) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Blinkova (RUS) : 6-2, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0bat: 6-3, 3-0 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1bat Davis (USA) : 6-1, 7-5bat McHale (USA, LL) : 7-5, 6-7 (6), 7-5batbat Van Uytvanck (BEL) : 6-4, 6-4bat Pegula (USA, n°2) : 6-4, 6-4