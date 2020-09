Un gros morceau pour Cornet au deuxième tour



Parmentier, hiérarchie respectée

Et maintenant direction Roland-Garros pour Parmentier

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Premier tour

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA) bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4

Parmentier (FRA, WC) : 6-4, 6-3

Les Bleues auront deux représentantes en 8emes de finale du tournoi de Strasbourg.(6-3, 6-4, 1h36 de jeu). Classée un rang derrière son adversaire du jour au classement WTA (Cornet est 51eme, Hercog, 50eme), la Niçoise a eu le mérite de savoir conserver le fil malgré un nombre impressionnant de breaks des deux côtés dans les premiers jeux des deux sets. La Française a ainsi perdu quatre fois son service et la Slovène à six reprises lors de cette rencontre du 1er tour extrêmement décousue. Fixée sur son objectif, Cornet a su néanmoins mener à chaque fois 4-2 et conserver son avance jusqu'au bout.Avant un éventuel quart de finale contre sa jeune compatriote, la Niçoise, qui n'avait pas caché dimanche son agacement à propos du laxisme que lui inspire la manière avec lequel les organisateurs font respecter le protocole sanitaire devra d'abord se débarrasser de l'une des favorites du tournoi Elena Rybakina. La première sortie de la Kazakhe classée au 18eme rang mondial laisse toutefois penser qu'il y aura un coup à jouer pour la Niçoise. Quelques heures avant sa qualification, la tête de série numéro 5 a en effet traversé tout sauf un long fleuve tranquille (7-5, 6-4 et 5-3 pour la Belge dans le premier set) avant de se défaire de la Belge, pourtant classée au-delà des cent premières places à la WTA.Pas d'exploit pour Pauline Parmentier. Sans surprise,, à qui le tirage au sort avait réservé la Polonaise Magda Linette, beaucoup mieux classée qu'elle et qui a fait respecter la hiérarchie plutôt aisément., la 35eme mondiale a tout de suite montré pourquoi la joueuse française invitée en Alsace par les organisateurs avait tout à craindre de son adversaire du jour.face à une Parmentier désormais 162eme mondiale et qui n'avait plus participé à une épreuve du circuit WTA depuis le mois de février, à Saint-Pétersbourg (elle s'était arrêtée au deuxième tour des qualifications).Toujours en quête de sa première victoire en 2020, tournois ITF excepté, la Française a tenté de réagir à 5-1 contre elle dans le premier set, mais revenue à 5-4, elle a de nouveau lâché du lest. La première manche en poche,, avec un seul break cette fois à son actif mais beaucoup moins de résistance de la part de Parmentier, incapable de combler ce break de retard quand elle avait su prendre à deux reprises en fin de manche précédente le service de son adversaire pour se relancer. Place maintenant à Roland-Garros pour « Popo ».A 34 ans, elle pourrait effectuer sa dernière apparition Porte d'Auteuil (la 16eme), elle qui n'a manqué aucune édition depuis 2005.- ByeDavis (USA) - Ostapenko (LET)bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)Hibino (JAP) - Stephens (USA, n°8)bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4Tomljanovic (AUS) - Zhang (CHN, Q)bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0Siniakova (RTC) - Pera (USA)Blinkova (RUS) - Goerges (ALL, LL)Perez (AUS, Q) - Sabalenka (BIE)bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat- Bye